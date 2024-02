Rogue Aktie: Der absolute Knall!

Die technische Analyse der Rogue-Aktie zeigt, dass die 200-Tage-Linie (GD200) derzeit bei 0,04 CAD liegt. Dies führt zu einer neutralen Einstufung, da der Aktienkurs selbst bei 0,04 CAD liegt und somit keinen Abstand von 0 Prozent aufgebaut hat. Im Vergleich dazu liegt der gleitende Durchschnittskurs der zurückliegenden 50 Tage (GD50) bei 0,05 CAD, was einer Differenz von -20 Prozent entspricht und somit ein "Schlecht"-Signal darstellt. Insgesamt ergibt sich daher eine neutrale Bewertung auf Basis beider Zeiträume.

Der Relative Strength-Index (RSI) zeigt ebenfalls ein neutrales Ranking für die Rogue-Aktie. Der RSI7 liegt bei 80, was zu einer "Schlecht"-Empfehlung führt, während der RSI25 bei 50 liegt und somit eine "Neutral"-Einstufung bedingt. Das Gesamtranking auf Basis des Relative Strength Indikators ist somit "Schlecht".

In sozialen Netzwerken war die Stimmungslage in den vergangenen Tagen überwiegend positiv, wobei an sechs Tagen positive Themen dominierten und an zwei Tagen negative Kommunikation überwog. Jedoch fokussierten sich die Anleger in den letzten Tagen verstärkt auf negative Themen in Bezug auf das Unternehmen Rogue, was zu einer neutralen Einschätzung des Anleger-Sentiments führt.

Im Branchenvergleich der Aktienkurse zeigt sich, dass die Rogue-Aktie mit einer Rendite von 42,86 Prozent im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Materialien" um 63 Prozent über dem Durchschnitt liegt. In der "Metalle und Bergbau"-Branche liegt die mittlere Rendite der letzten 12 Monate bei -20,46 Prozent, wobei Rogue mit 63,32 Prozent deutlich darüber liegt. Aufgrund dieser sehr guten Entwicklung im vergangenen Jahr erhält die Aktie ein "Gut"-Rating in dieser Kategorie.