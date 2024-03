Rogue Aktie: Sind Sie dafür gewappnet?

Die technische Analyse von Rogue-Aktien zeigt gemischte Signale. Der gleitende Durchschnitt der letzten 200 Handelstage beträgt 0,04 CAD, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Der kurzfristigere 50-Tage-Durchschnitt liegt bei 0,05 CAD, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Insgesamt wird Rogue mit einem "Neutral"-Rating versehen.

Die Auswertung der Rate der Stimmungsänderung und der Diskussionsintensität ergibt ebenfalls ein "Neutral"-Rating für die Rogue-Aktie, da es keine bedeutende Tendenz in der Stimmungslage der Anleger gab und die Diskussionsintensität normal war.

Der Relative Strength Index (RSI) auf 7- und 25-Tage-Basis liegt bei 50 Punkten, was darauf hindeutet, dass Rogue weder überkauft noch -verkauft ist. Somit wird die Aktie auch für den RSI25 mit "Neutral" bewertet.

Im Branchenvergleich erzielte Rogue in den letzten 12 Monaten eine Performance von -50 Prozent, was zu einer Unterperformance von -30,85 Prozent im Vergleich zu ähnlichen Aktien aus der "Metalle und Bergbau"-Branche führt. Dies führt zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

Insgesamt ergibt die technische Analyse gemischte Signale für die Rogue-Aktie, mit einer "Neutral"-Bewertung basierend auf trendfolgenden Indikatoren und dem RSI, aber einer "Schlecht"-Bewertung im Branchenvergleich.