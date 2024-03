Rogue Aktie: Da bleibt Ihnen die Spucke weg!

Die Diskussionen rund um Rogue auf den sozialen Medien geben ein klares Signal zu den Einschätzungen und Stimmungen rund um den Titel. Derzeit gibt es keine eindeutige Richtung in der Kommunikation, und es wurden überwiegend neutrale Themen rund um den Wert angesprochen. Unsere Redaktion bewertet das Unternehmen daher als "Neutral".

Im Vergleich zur "Metalle und Bergbau"-Branche erzielte Rogue in den letzten 12 Monaten eine Performance von -50 Prozent, was eine Underperformance von -30,96 Prozent im Branchenvergleich bedeutet. Der "Materialien"-Sektor hatte eine mittlere Rendite von -19,04 Prozent im letzten Jahr, und Rogue lag 30,96 Prozent unter diesem Durchschnittswert. Diese Unterperformance führt zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

Die Auswertung der Rate der Stimmungsänderung und der Diskussionsintensität ergibt ein positives Bild. Die Stimmungslage der Anleger verbesserte sich zunehmend, was zu einem "Gut"-Rating führt. Das Unternehmen wurde auch mehr diskutiert als üblich und erfuhr zunehmende Aufmerksamkeit der Anleger, was ebenfalls zu einem "Gut"-Rating führt.

In Bezug auf die Dividendenrendite weist Rogue derzeit eine Rendite von 0 % aus, was niedriger ist als der Branchendurchschnitt von 3,48 %. Mit einer Differenz von lediglich 3,48 Prozentpunkten ergibt sich daraus die Einstufung als "Schlecht" bezüglich der ausgeschütteten Dividende.