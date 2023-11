Rogue Aktie: Aufschrei, garantiert!

Aktienanalyse: Rogue erreichte in den letzten 12 Monaten eine Performance von -10 Prozent, was im Vergleich zu ähnlichen Aktien aus der "Metalle und Bergbau"-Branche eine Outperformance von +0,54 Prozent bedeutet. Der durchschnittliche Rückgang in diesem Sektor betrug -10,54 Prozent, während Rogue um 0,54 Prozent darüber lag. Dies führt zu einem "Neutral"-Rating in dieser Kategorie.

Sentiment und Buzz: Die Analyse der Stimmungsänderung und der Diskussionsintensität ergibt, dass es im letzten Monat keine signifikante Veränderung in der Anlegerstimmung gab. Daher wird dieser Punkt als "Neutral" bewertet. In Bezug auf die Diskussionsintensität wurde festgestellt, dass die Anleger nicht wesentlich mehr oder weniger als üblich über das Unternehmen diskutierten, was ebenfalls zu einem "Neutral"-Rating führt. Somit erhält die Rogue-Aktie insgesamt ein "Neutral"-Rating.

Technische Analyse: Der gleitende Durchschnittskurs von Rogue liegt bei 0,04 CAD, während der aktuelle Kurs bei 0,05 CAD liegt, was einer Distanz von +25 Prozent zum GD200 entspricht und zu einer Bewertung von "Gut" führt. Der GD50 der vergangenen 50 Tage beträgt derzeit 0,03 CAD, was einer Distanz von +66,67 Prozent entspricht und ebenfalls ein "Gut" ergibt. Somit erhält Rogue insgesamt eine Bewertung von "Gut" in der technischen Analyse.

Dividende: Mit einer Dividendenrendite von 0 Prozent liegt Rogue 3,82 Prozent unter dem Branchendurchschnitt von 3 Prozent in der "Metalle und Bergbau"-Branche. Basierend auf dieser Differenz wird die Aktie als unrentables Investment eingestuft und von der Redaktion mit einer "Schlecht"-Bewertung versehen.