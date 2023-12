Rogers Sugar-Investoren können es immer noch nicht glauben

Die langfristige Meinung von Analysten über die Rogers Sugar-Aktie ist "Neutral". Die aktuellen Bewertungen sind: 0 Gut, 4 Neutral, 0 Schlecht. Im vergangenen Monat ergab sich ein ähnliches Bild: 0 Gut, 3 Neutral, 0 Schlecht. Insgesamt führen die jüngsten Analysen zu einem Gesamturteil von "Neutral". Das Kursziel der Analysten für die Aktie liegt bei 6 CAD, was einer potenziellen Performance von 12,57 Prozent entspricht, da der aktuelle Preis bei 5,33 CAD liegt. Die Redaktion vergibt daher insgesamt das Rating "Neutral" für die Analysteneinschätzung.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Verbrauchsgütersektor liegt Rogers Sugar mit einer Rendite von -0,25 Prozent mehr als 22 Prozent darüber. In der Nahrungsmittelbranche beträgt die mittlere Rendite in den letzten 12 Monaten -21,02 Prozent, wobei Rogers Sugar mit 20,77 Prozent deutlich darüber liegt. Die Aktie erhält daher ein "Gut"-Rating in dieser Kategorie.

Der Relative Strength Index (RSI) der Rogers Sugar liegt bei 38,18, was als "Neutral" betrachtet wird. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, liegt bei 47, was ebenfalls als "Neutral" eingestuft wird. Insgesamt wird daher auch für diese Kategorie die Einstufung "Neutral" vergeben.

Mit einer Dividendenrendite von 6,77 Prozent hat Rogers Sugar derzeit einen niedrigeren Wert als der Branchendurchschnitt von 9,14%. Die Differenz zu vergleichbaren Werten aus der Nahrungsmittelbranche beträgt -2, weshalb die Rogers Sugar-Aktie in dieser Kategorie eine "Schlecht"-Bewertung erhält.