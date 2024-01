Rogers Sugar Aktie: Das ist erstaunlich

Die technische Analyse der Rogers Sugar-Aktie zeigt, dass der Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage bei 5,68 CAD liegt. Der aktuelle Schlusskurs von 5,49 CAD weicht somit um -3,35 Prozent ab, was zu einer "Neutral"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Auch der Durchschnitt der letzten 50 Handelstage liegt mit 5,34 CAD nahe dem letzten Schlusskurs (+2,81 Prozent), was ebenfalls zu einem "Neutral"-Rating führt. Somit erhält die Rogers Sugar-Aktie insgesamt ein "Neutral"-Rating für die einfache Charttechnik.

In Bezug auf die Analysteneinschätzung wurde die Rogers Sugar-Aktie in den vergangenen zwölf Monaten von Research-Analysten mit 0 "Gut"-, 4 "Neutral"- und 0 "Schlecht"-Einstufungen versehen. Daraus ergibt sich eine langfristige Einstufung als "Neutral". Es liegen keine aktuellen Analystenupdates zu Rogers Sugar vor, aber das Kursziel liegt im Mittel bei 6 CAD, was eine erwartete Kursentwicklung von 9,29 Prozent bedeutet und somit zu einer "Gut"-Einstufung führt.

In Bezug auf die Dividende ist Rogers Sugar mit einer Ausschüttung von 6,77 % im Vergleich zum Branchendurchschnitt Nahrungsmittel (9,13 %) niedriger zu bewerten, was zu einer Einstufung als "Schlecht" führt.

Im Branchenvergleich erzielte Rogers Sugar in den letzten 12 Monaten eine Performance von -0,25 Prozent. Im Vergleich dazu sind ähnliche Aktien aus der "Nahrungsmittel"-Branche im Durchschnitt um -22,15 Prozent gefallen, was eine Outperformance von +21,9 Prozent bedeutet. Ebenso lag die Rendite im "Verbrauchsgüter"-Sektor bei -21,76 Prozent, und Rogers Sugar übertraf diesen Durchschnittswert um 21,51 Prozent. Diese Überperformance führt zu einem "Gut"-Rating in dieser Kategorie.