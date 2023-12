Rogers Sugar Aktie: Kommt jetzt der Hammer?

Der Aktienkurs von Rogers Sugar hat in den letzten 12 Monaten eine Performance von -2,66 Prozent erzielt. Im Vergleich dazu sind ähnliche Aktien aus der "Nahrungsmittel"-Branche im Durchschnitt um -21,49 Prozent gefallen, was bedeutet, dass Rogers Sugar eine Outperformance von +18,83 Prozent im Branchenvergleich erreicht hat. Im "Verbrauchsgüter"-Sektor lag die mittlere Rendite bei -21,56 Prozent, und Rogers Sugar übertraf diesen Durchschnittswert um 18,9 Prozent. Aufgrund dieser Überperformance in beiden Bereichen wird Rogers Sugar in dieser Kategorie mit einem "Gut"-Rating bewertet.

Analysten haben die Aktie von Rogers Sugar in den letzten zwölf Monaten insgesamt mit 0 "Gut", 4 "Neutral" und 0 "Schlecht"-Einstufungen versehen. Daraus ergibt sich eine langfristige Einstufung als "Neutral". Im zurückliegenden Monat gab es 0 "Gut", 3 "Neutral" und 0 "Schlecht"-Empfehlungen, was bedeutet, dass die Aktie kurzfristig aus institutioneller Sicht als "Neutral"-Titel betrachtet wird. Das mittlere Kursziel für die Aktie von Rogers Sugar liegt bei 6 CAD, während der letzte Schlusskurs bei 5,46 CAD liegt. Dies ergibt eine erwartete Kursentwicklung von 9,89 Prozent, was mit der Einstufung "Gut" verbunden ist. Insgesamt ergibt sich aus der Bewertung der Analysten eine Einschätzung der Aktie von Rogers Sugar als "Neutral".

Bei der langfristigen Beobachtung der Kommunikation im Netz zeigt sich, dass die Diskussionsintensität der Aktie von Rogers Sugar eine durchschnittliche Aktivität aufweist, was zu einer Einschätzung als "Neutral" führt. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt kaum Veränderungen, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Insgesamt wird Rogers Sugar daher als "Neutral"-Wert betrachtet.

In fundamentalen Kriterien betrachtet, weist die Aktie von Rogers Sugar ein Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 9,04 auf, was unter dem Durchschnitt der Vergleichsbranche liegt. Mit einem durchschnittlichen KGV der Branche "Nahrungsmittel" von 70 liegt der genaue Abstand bei 87 Prozent. Auf Basis dieser fundamentalen Kriterien kann die Aktie als "günstig" bezeichnet werden und erhält daher ein "Gut".

Insgesamt zeigt sich also, dass die Aktie von Rogers Sugar sowohl in Branchenvergleichen als auch in Analysteneinschätzungen als "Neutral" bewertet wird, während sie in Bezug auf Sentiment und Buzz sowie fundamentalen Kriterien als "Gut" eingestuft wird.