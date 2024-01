Rogers Sugar Aktie: Genau das was haben wir angekündigt

Derzeit wird das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Rogers Sugar auf 8 festgesetzt, was bedeutet, dass die Börse 8,94 Euro für jeden Euro Gewinn des Unternehmens zahlt. Im Vergleich zu anderen Unternehmen in der Nahrungsmittelbranche ist dies ein Rückgang um 88 Prozent, da der durchschnittliche Wert in diesem Sektor derzeit bei 72 liegt. Daher wird der Titel als unterbewertet angesehen und auf Basis des KGV als "Gut" eingestuft.

In den letzten zwölf Monaten haben Analysten 0 positive, 4 neutrale und 0 negative Einschätzungen zu Rogers Sugar abgegeben, was im Durchschnitt zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Es liegen keine aktuellen Analystenupdates vor, und das durchschnittliche Kursziel für die Aktie beträgt 6 CAD. Dies würde einen Anstieg um 11,32 Prozent vom letzten Schlusskurs (5,39 CAD) bedeuten, was einer "Gut"-Empfehlung entspricht.

Aus charttechnischer Sicht liegt der aktuelle Kurs von Rogers Sugar bei 5,39 CAD um -5,27 Prozent unter dem GD200 (5,69 CAD), was ein negatives Signal darstellt. Der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen angibt, liegt bei 5,31 CAD, was zu einem "Neutral"-Signal führt. Insgesamt wird der Kurs der Rogers Sugar-Aktie als "Neutral" bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.

Die Stimmung im Internet kann die Meinung zu Aktien verstärken oder verändern. In Bezug auf Rogers Sugar wurde eine mittlere Aktivität in den Diskussionen festgestellt, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung ist ebenfalls als kaum verändert eingestuft worden. Insgesamt ergibt sich daher ein langfristig neutrales Stimmungsbild für die Aktie.