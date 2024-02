Rogers Communications Aktie: Hier sollten Sie genauer hinsehen!

Die Aktie von Rogers Communications wurde in den letzten zwölf Monaten von Analysten insgesamt mit 7 positiven, 0 neutralen und 0 negativen Bewertungen bewertet. Dies führt zu einer langfristigen positiven Einschätzung. Kurzfristig wurden innerhalb eines Monats 5 positive, 0 neutrale und 0 negative Bewertungen abgegeben, was zu einer aktuellen positiven Bewertung führt. Das durchschnittliche Kursziel für die Aktie liegt bei 73,36 CAD, was eine erwartete Kursentwicklung von 22,06 Prozent bedeutet, was wiederum zu einer positiven Bewertung führt.

Im Vergleich zu anderen Unternehmen im Sektor "Telekommunikationsdienste" hat die Aktie von Rogers Communications im letzten Jahr eine Rendite von 7,31 Prozent erzielt, was 24,04 Prozent über dem Durchschnitt liegt. Auch im Vergleich zur mittleren jährlichen Rendite in der Branche "Drahtlose Telekommunikationsdienste" liegt die Aktie um 5,3 Prozent darüber, was zu einer insgesamt positiven Bewertung führt.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die Aktie von Rogers Communications derzeit überkauft ist, was zu einer negativen Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich daher nach RSI-Bewertung eine negative Einschätzung für Rogers Communications.

In der technischen Analyse wird die Aktie auf Basis des gleitenden Durchschnittskurses als neutral bewertet, da der aktuelle Kurs um +2,33 Prozent über dem GD200 liegt, während der GD50 eine Abweichung von -3,7 Prozent aufweist. Insgesamt entspricht dies einer neutralen Bewertung.

Insgesamt ergibt sich aus der Bewertung von Analysten, der Branchenvergleich und der technischen Analyse eine gemischte Bewertung für die Aktie von Rogers Communications.