Rogers Aktie: Ein einmaliger Erfolg!

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um zu beurteilen, ob ein Wertpapier momentan "überkauft" oder "überverkauft" ist. Er wird durch die Relation der Auf- und Abwärtsbewegungen über die Zeit ermittelt und ist ein häufig eingesetzter Indikator in der technischen Analyse des Finanzmarktes. Bei Rogers wurde der kurzfristige RSI der letzten 7 Tage sowie der etwas längerfristige RSI auf 25-Tage-Basis bewertet. Der 7-Tage-RSI liegt aktuell bei 95,96 Punkten, was bedeutet, dass die Rogers-Aktie überkauft ist und somit ein "Schlecht"-Rating erhält. Der RSI25 hingegen liegt bei 57,36, was darauf hindeutet, dass Rogers weder überkauft noch -verkauft ist. Daher wird das Wertpapier als "Neutral" eingestuft, was zu einer insgesamt "Schlecht"-Bewertung führt.

In Bezug auf die Analysteneinschätzung ergibt sich für Rogers ein "Gut", da 2 Analysten eine Kaufempfehlung ausgesprochen haben und keine negativen Einstufungen vorliegen. Das durchschnittliche Kursziel der Analysten liegt bei 192,5 USD, was einer potenziellen Kursentwicklung von 56,09 Prozent entspricht. Daher erhält die Aktie auch in diesem Bereich das Rating "Gut".

Hinsichtlich der Dividendenpolitik schüttet Rogers derzeit niedrigere Dividenden aus als der Durchschnitt der Branche Elektronische Geräte und Komponenten. Aufgrund dieser großen Differenz von 11546,48 Prozentpunkten erhält die Dividendenpolitik der Aktie die Einstufung "Schlecht".

Fundamental betrachtet weist Rogers ein Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 38,42 auf, was unter dem Durchschnitt der Vergleichsbranche liegt. Aufgrund dieses verhältnismäßig niedrigen KGV wird die Aktie als "günstig" bezeichnet und erhält daher auf der Basis fundamentaler Kriterien ein "Gut".