Rogers Aktie: Anleger aufgepasst!

Die Aktien von Rogers haben in den letzten 12 Monaten eine beeindruckende Performance von 17,99 Prozent erzielt. Im Vergleich dazu sind ähnliche Aktien aus der "Elektronische Geräte und Komponenten"-Branche im Durchschnitt um -0,15 Prozent gefallen, was bedeutet, dass Rogers eine Outperformance von +18,14 Prozent im Branchenvergleich aufweist. Auch im "Informationstechnologie"-Sektor konnte Rogers mit einer Rendite von 9,35 Prozent im letzten Jahr eine Überperformance von 8,65 Prozent erzielen, was zu einem "Gut"-Rating in dieser Kategorie führt.

In Bezug auf die Dividendenrendite liegt Rogers mit 0 Prozent leicht unter dem Mittelwert von 0 Prozent für diese Aktie. Daher erhält das Unternehmen eine "Neutral"-Bewertung für seine Dividendenpolitik.

Die technische Analyse zeigt, dass die Rogers derzeit als "Schlecht" eingestuft wird. Der gleitende Durchschnittskurs (GD200) liegt bei 145,75 USD, während der Kurs der Aktie bei 132,07 USD um -9,39 Prozent über diesem Trendsignal verläuft. Der gleitende Durchschnittskurs der vergangenen 50 Tage (GD50) beträgt 128,01 USD, was einer Abweichung von +3,17 Prozent entspricht und die Aktie als "Neutral"-Wert klassifiziert.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz zeigt die Aktie eine mittlere Diskussionsintensität und wird daher als "Neutral" eingestuft. Die Rate der Stimmungsänderung weist kaum Änderungen auf, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Einstufung führt.

Insgesamt ergibt sich für Rogers eine positive Performance in den Branchenvergleichen, eine neutrale Dividendenpolitik und ein uneinheitliches technisches Rating sowie Sentiment und Buzz.