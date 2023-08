Röttgen kritisiert Zögern bei Taurus-Lieferung

BERLIN (dts Nachrichtenagentur) - Der CDU-Außenpolitiker Norbert Röttgen hat das Zögern von Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) bei der Lieferung von Taurus-Marschflugkörpern an die Ukraine scharf kritisiert. "Der Ukraine diese mögliche und notwendige Unterstützung im Gegensatz zu Frankreich und Großbritannien zu verweigern, wäre völlig unverständlich und verantwortungslos", sagte Röttgen den Zeitungen der Funke-Mediengruppe (Montagsausgaben). "Die Lieferung von Taurus-Marschflugkörpern ist moralisch und politisch dringend geboten."

Scholz hatte sich im ZDF-"Sommerinterview" zurückhaltend zu ukrainischen Wünschen nach einer Taurus-Lieferung gezeigt: So wie in der Vergangenheit werde die Bundesregierung jede einzelne Entscheidung immer sehr sorgfältig überprüfen - was gehe, was Sinn mache, was der deutsche Beitrag sein könne, sagte Scholz.

