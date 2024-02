Rocky Mountain Liquor Aktie: Wieso Anleger hier erstmal warten sollten!

Das Anleger-Sentiment ist ein wichtiger Stimmungsindikator für die Einschätzung von Aktien. In den jüngsten Diskussionen in den sozialen Medien stand auch die Aktie von Rocky Mountain Liquor im Fokus, jedoch gab es weder besonders positive noch negative Ausschläge. In den vergangenen Tagen beschäftigte sich der Meinungsmarkt weder stark mit positiven noch negativen Themen rund um Rocky Mountain Liquor, was insgesamt zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

Das Internet kann Stimmungen verstärken oder sogar drehen, und je nach Diskussionsintensität ergeben sich neue Einschätzungen für Aktien. Bei Rocky Mountain Liquor wurde langfristig eine mittlere Aktivität gemessen, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung war in diesem Zeitraum ebenfalls kaum vorhanden, was zu einem Gesamtergebnis "Neutral" führt.

Auf Basis des Relative Strength-Index ist die Aktie von Rocky Mountain Liquor als Neutral-Titel einzustufen. Der Index misst die Auf- und Abwärtsbewegungen verschiedener Zeiträume und ordnet diesen eine Kennziffer zwischen 0 und 100 zu. Der Wert für den RSI7 beträgt 25, was eine "Gut"-Empfehlung nach sich zieht, während der Wert für den RSI25 bei 40 liegt und somit eine "Neutral"-Einstufung bedingt. Daraus resultiert das Gesamtranking "Gut" auf der Ebene des Relative Strength Indikators.

Die Betrachtung der charttechnischen Entwicklung einer Aktie mithilfe des gleitenden Durchschnitts kann dazu genutzt werden, den aktuellen Trend des Wertpapiers zu ermitteln. Der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Rocky Mountain Liquor-Aktie aus den letzten 200 Handelstagen beträgt aktuell 0,11 CAD, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Bei Betrachtung des gleitenden Durchschnitts auf Basis der letzten 50 Handelstage beträgt dieser aktuell 0,09 CAD, was zu einer "Gut"-Bewertung führt. In Summe erhält die Aktie von Rocky Mountain Liquor somit ein "Gut"-Rating auf Basis der einfachen Charttechnik.