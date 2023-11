Rocky Mountain Chocolate Factory Aktie: Das könnte ganz eng werden!

Der Aktienkurs von Rocky Mountain Chocolate Factory hat in den vergangenen 12 Monaten eine Rendite von -40,48 Prozent erzielt, was mehr als 77 Prozent unter dem Branchendurchschnitt liegt. Die Nahrungsmittel-Branche verzeichnete eine mittlere Rendite von -10,97 Prozent, wobei Rocky Mountain Chocolate Factory mit 29,51 Prozent ebenfalls deutlich darunter liegt. Aufgrund dieser Entwicklung erhält die Aktie in dieser Kategorie ein "Schlecht"-Rating.

Der Relative Strength Index (RSI) der letzten 7 Tage liegt bei 85, was bedeutet, dass die Aktie als überkauft eingestuft wird und somit eine "Schlecht"-Bewertung erhält. Im Vergleich dazu liegt der RSI auf 25-Tage Basis bei 48,92, was zu einer neutralen Einstufung führt. Insgesamt ergibt sich daher nach RSI-Bewertung ein "Schlecht"-Rating für Rocky Mountain Chocolate Factory.

Die Dividendenrendite von Rocky Mountain Chocolate Factory liegt bei 0 Prozent, was 3,87 Prozent unter dem Branchendurchschnitt liegt. Daher wird die Aktie als unrentables Investment eingestuft und erhält eine "Schlecht"-Bewertung von der Redaktion.

In der technischen Analyse ist zu sehen, dass der Kurs von 4,08 USD der Rocky Mountain Chocolate Factory-Aktie inzwischen -5,77 Prozent vom gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 50 Tage entfernt ist, was zu einer kurzfristigen Einschätzung "Schlecht" führt. Auch auf Basis der vergangenen 200 Tage wird die Aktie als "Schlecht" eingestuft, da die Distanz zum GD200 sich auf -19,37 Prozent beläuft. Insgesamt wird die Aktie daher aus charttechnischer Sicht für beide Zeiträume als "Schlecht" bewertet.