Rocky Mountain Chocolate Factory Aktie: Einfach nur noch schlecht!

Der Relative Strength Index (RSI) für die Rocky Mountain Chocolate Factory-Aktie zeigt, dass das Wertpapier überverkauft ist und daher eine "Gut"-Bewertung erhält. Der RSI der letzten 7 Tage beträgt 25, während der RSI auf 25-Tage-Basis bei 32,84 liegt, was darauf hinweist, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist und daher als "Neutral" eingestuft wird.

Die Stimmung und die Diskussionsstärke in den sozialen Medien für Rocky Mountain Chocolate Factory haben sich in den letzten Wochen kaum verändert. Daher erhält die Aktie eine "Neutral"-Bewertung für die Stimmung und eine "Schlecht"-Bewertung für die verringerte Aktivität in den sozialen Medien, was auf ein gefallendes Interesse der Marktteilnehmer hinweist. Insgesamt wird die Aktie daher mit einem "Schlecht" bewertet.

Die Dividendenrendite der Rocky Mountain Chocolate Factory-Aktie beträgt 0 Prozent und liegt damit 3,83 Prozent unter dem Branchendurchschnitt. Aufgrund dieser Dividendenpolitik erhält die Aktie eine "Schlecht"-Bewertung.

Nach dem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) gilt die Aktie als unterbewertet, da das KGV mit 33,4 insgesamt 17 Prozent niedriger liegt als der Branchendurchschnitt im Segment "Nahrungsmittel". Aus Sicht der fundamentalen Analyse erhält die Aktie daher die Einstufung "Gut".