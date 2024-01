Rockwool International A/s Aktie: In selten guter Lage!

Weitere Suchergebnisse zu "Compass Digital Acquisition Corp":

Die Rockwool A-Aktie hat in den letzten 200 Handelstagen einen Durchschnitt von 1714,06 DKK für den Schlusskurs erreicht. Der Schlusskurs am letzten Handelstag lag bei 1928 DKK, was einem Unterschied von +12,48 Prozent entspricht, und daher wird eine "Gut"-Bewertung aus charttechnischer Sicht vergeben. Auch der 50-Tages-Durchschnitt von 1780,89 DKK wurde mit einem letzten Schlusskurs über dem gleitenden Durchschnitt von +8,26 Prozent bewertet, was zu einem weiteren "Gut"-Rating führt. Insgesamt erhält die Rockwool A-Aktie also eine "Gut"-Bewertung für die einfache Charttechnik.

Im Vergleich zur "Bauprodukte"-Branche hat die Rockwool A-Aktie in den letzten 12 Monaten eine Performance von 25,72 Prozent erzielt, während ähnliche Aktien im Durchschnitt um -9,82 Prozent gefallen sind, was eine Outperformance von +35,54 Prozent bedeutet. Im "Industrie"-Sektor lag die Rendite im letzten Jahr bei -13,17 Prozent, und hier übertraf die Rockwool A-Aktie diesen Durchschnittswert um 38,89 Prozent. Diese Überperformance in beiden Bereichen führt zu einem "Gut"-Rating in dieser Kategorie.

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen und Interaktionen von Marktteilnehmern in sozialen Medien. In den letzten zwei Wochen wurde über Rockwool A- eher neutral diskutiert, mit überwiegend neutraler Einstellung an insgesamt vier Tagen. Daraus ergibt sich heute eine "Neutral"-Einschätzung für die Aktie. Die automatische Analyse der Kommunikation hat ergeben, dass in letzter Zeit vor allem "Gut" Signale im Vordergrund standen, wodurch die Aktie insgesamt eine "Gut"-Bewertung auf der Basis des Anleger-Stimmungsbarometers erhält.

Die längerfristige Betrachtung der Kommunikation im Internet liefert ebenfalls wichtige Einschätzungen zur Aktie. Bei Rockwool A- ist die Diskussionsintensität durchschnittlich, was zu einer "Neutral"-Einschätzung führt. Die Rate der Stimmungsänderung weist kaum Änderungen auf, was wiederum zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich daher eine "Neutral"-Einstufung auf Basis dieser Analyse.