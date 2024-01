Rockwool International A/s Aktie: Das ist einfach klasse!

Der Relative Strength Index (RSI) wird häufig zur Bewertung der Dynamik eines Aktienkurses verwendet. Der RSI für die Rockwool A-Aktie liegt bei 33,54, was als "Neutral" eingestuft wird. Für den RSI25, der den Zeitraum von 25 Tagen betrachtet, ergibt sich ebenfalls eine Einstufung als "Neutral" mit einem Wert von 31,98. Insgesamt erhält die Aktie daher ein Rating von "Neutral".

In der technischen Analyse zeigt sich, dass der aktuelle Kurs der Rockwool A-Aktie mit 1976 DKK einen Abstand von +15,71 Prozent zum GD200 (1707,76 DKK) hat, was als "Gut"-Signal bewertet wird. Der GD50 liegt bei 1748,65 DKK, was einem Abstand von +13 Prozent entspricht und ebenfalls als "Gut"-Signal interpretiert wird. Betrachtet man den Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen, so ergibt sich insgesamt eine Bewertung als "Gut".

Im Branchenvergleich hat die Rockwool A-Aktie in den letzten 12 Monaten eine Outperformance von +35,46 Prozent im Vergleich zu ähnlichen Aktien aus der "Bauprodukte"-Branche erzielt. Auch im Vergleich zum Durchschnitt des "Industrie"-Sektors lag die Performance mit +38,89 Prozent deutlich darüber. Dies führt zu einem Rating von "Gut" in dieser Kategorie.

Das Sentiment und der Buzz um die Rockwool A-Aktie haben sich in den letzten Wochen negativ verändert. Dies wird auf eine abnehmende Aufmerksamkeit in den sozialen Medien und negative Auffälligkeiten im Stimmungsbild zurückgeführt, was zu einer Gesamtbewertung als "Schlecht" führt.