Rockwool International A/s Aktie: Es wird konkret!

In den letzten zwei Wochen wurde Rockwool A- auf den sozialen Medien eher neutral diskutiert. An vier Tagen waren die Diskussionen positiv und es gab keine negativen Diskussionen. An insgesamt sieben Tagen waren die Anleger größtenteils neutral eingestellt. In den letzten ein bis zwei Tagen waren die Anleger jedoch vor allem an positiven Themen interessiert. Aufgrund dieses Stimmungsbildes bekommt die Aktie heute eine "Gut"-Einschätzung. Das Anleger-Stimmungsbarometer bewertet Rockwool A- insgesamt daher als "Gut".

Der Relative Strength Index (RSI) beträgt aktuell 57, was darauf hindeutet, dass das Wertpapier weder überkauft noch überverkauft ist. Daher wird ein "Neutral"-Rating vergeben. Der RSI der letzten 25 Handelstage liegt bei 60,32 und auch auf dieser Basis erhält die Aktie eine "Neutral"-Bewertung. Insgesamt ergibt die Analyse der RSIs somit ein "Neutral"-Rating für Rockwool A-.

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Rockwool A- liegt bei 13,49 und ist damit unter dem Branchendurchschnitt von 42,46. Aus fundamentaler Sicht ist die Aktie daher unterbewertet und erhält eine "Gut"-Bewertung.

In Bezug auf die Diskussionen in den sozialen Medien wurde eine starke Aktivität gemessen und die Rate der Stimmungsänderung war positiv. Daher wird dem langfristigen Stimmungsbild die Gesamtbewertung "Gut" zugeordnet.