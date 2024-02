Rockwool International A/s Aktie: Enormes Potenzial ....

Das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Rockwool A- beträgt 13, was im Vergleich zum Branchendurchschnitt von 42,46 für Bauprodukte unter dem Durchschnitt liegt. Dies deutet darauf hin, dass die Aktie aus fundamentalen Gesichtspunkten unterbewertet ist und daher eine "Gut"-Bewertung erhält.

In Bezug auf die technische Analyse liegt der Kurs von Rockwool A- bei 2143 DKK und damit +11,56 Prozent über dem gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Tage (GD50). Dies führt zu einer kurzfristigen Einschätzung von "Gut". Über die letzten 200 Tage betrachtet liegt die Distanz zum GD200 bei +22,27 Prozent, was zu einer weiteren Einschätzung von "Gut" führt. Insgesamt wird die Aktie also aus charttechnischer Sicht positiv bewertet.

Im Vergleich zur Performance ähnlicher Aktien aus der Bauprodukte-Branche hat Rockwool A- in den letzten 12 Monaten eine Outperformance von +17,14 Prozent erzielt, da die durchschnittliche Performance in dieser Branche bei -17,02 Prozent lag. Auch im Vergleich zum Industrie-Sektor liegt die Rendite von Rockwool A- mit +16,77 Prozent über dem Durchschnitt. Aufgrund dieser Überperformance erhält die Aktie ein "Gut"-Rating in dieser Kategorie.

Die Stimmung und die Kommunikationsfrequenz in den sozialen Medien haben sich in den letzten vier Wochen bei Rockwool A- verschlechtert. Dies führt zu einer Bewertung von "Schlecht" in Bezug auf die Stimmung. Allerdings wurde eine Zunahme der Kommunikationsfrequenz verzeichnet, was darauf hinweist, dass vermehrt über das Unternehmen gesprochen wird. Insgesamt erhält Rockwool A- daher eine "Schlecht"-Rating auf dieser Stufe.