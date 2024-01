Rockwell Medical Aktie: Einfach nur noch schlecht!

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war in den vergangenen Tagen überwiegend positiv, was auch für das Anleger-Sentiment eine "Gut"-Einschätzung ergibt. Die Diskussionsintensität zu Rockwell Medical im Netz war jedoch schwach, was zu einer "Schlecht"-Einschätzung in Bezug auf die langfristige Kommunikation führt.

Aus charttechnischer Sicht erhält die Aktie von Rockwell Medical eine "Schlecht"-Bewertung, da der Schlusskurs am letzten Handelstag deutlich unter dem 200-Tages-Durchschnitt von 2,63 USD lag. Auch im Vergleich zum 50-Tages-Durchschnitt von 1,83 USD ergibt sich eine negative Abweichung, was zu einer weiteren "Schlecht"-Bewertung führt.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt ebenfalls negative Signale, da der RSI der letzten 7 Tage bei 92 liegt, was auf eine Überkauftheit hindeutet. Der RSI der letzten 25 Handelstage liegt bei 59,38 und wird daher als "Neutral" eingestuft. Insgesamt ergibt die Analyse der RSIs eine "Schlecht"-Bewertung für Rockwell Medical.

Zusammenfassend lässt die technische Analyse und das Anleger-Sentiment auf eine negative Bewertung der Aktie von Rockwell Medical schließen.