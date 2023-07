Rockwell Automation senkt Material- und Arbeitskosten mit dem neuen dezentralen ArmorKinetix®-Servoantrieb

Brussels (ots/PRNewswire) -Der Branchenführer unterstützt Kunden bei der Entwicklung effizienterer und leistungsfähigerer Automatisierungsmaschinen mit einer neuen, skalierbaren Antriebslösung.Rockwell Automation, Inc. (NYSE: ROK), das weltweit größte Unternehmen für industrielle Automatisierung und digitale Transformation, gibt heute den Produktstart der dezentralen ArmorKinetix®-Servoantriebe (https://www.rockwellautomation.com/de-de/products/hardware/allen-bradley/motion-control/servo-drives/multi-axis-control/distributed-servo-drives.html?utm_source=Marketing&utm_medium=Public_Relations&utm_campaign=MultiInitiative_MultiIndustry_EMEA_CMP-04746-W1C6M5&utm_content=news_wire) bekannt. Der neue dezentrale Servoantrieb ist eine Erweiterung der Kinetix® 5700-Plattform und bietet Kunden eine skalierbare Antriebslösung, mit der sich effizientere, umweltfreundlichere und leistungsfähigere Maschinenkonzepte realisieren lassen.Hersteller suchen zunehmend nach skalierbaren Lösungen, die ihre Maschinensteuerungsarchitekturen vereinfachen, die Anzahl der Komponenten minimieren, die Fertigungszeit verkürzen und dabei gleichzeitig die Produktivität optimieren. Mit Hilfe der dezentralen ArmorKinetix-Servoantrieben, können Kundinnen und Kunden diese Ziele erreichen, da die neue Servolösung in einer vereinfachten Architektur außerhalb eines elektrischen Schaltschranks montiert wird. Infolgedessen können die Maschinen jetzt modularer gestaltet werden, während sich die Größe der Schaltschränke, der Verkabelungsaufwand und die Kühlungsanforderungen gleichzeitig deutlich verringern.Die intelligenten Servoantriebe sind außerdem mit Vibrations- und Wärmesensoren zur Erkennung potenzieller Maschinenprobleme ausgestattet, wodurch Problemstellungen proaktiv erkannt und behoben werden können, zugleich erhöht sich die Betriebszeit des Systems. Dieser proaktive Ansatz stellt einen bedeutsamen Katalysator für eine gesteigerte Produktivität dar.„Rockwell Automation hat eng mit seinen Kundinnen und Kunden zusammengearbeitet, um die dezentralen ArmorKinetix-Servoantriebe auf die Anforderungen der Kundenanwendungen abzustimmen", berichtet Jon Vanderpas, Produktmanager bei Rockwell Automation. „Dieses Produkt ist etwas Besonderes, weil es nicht nur branchenführende Leistung und Präzision für einzelne Prozesse bietet, sondern auch Optimierungsmöglichkeiten für das Design und den Betrieb ganzer Automatisierungsanlagen generiert. Das Gerät deckt einen großen Leistungsbereich ab und wird damit den unterschiedlichen Anforderungen von Herstellern in der gesamten Industrielandschaft gerecht", so Vanderpas weiter.Unternehmen haben nun die Möglichkeit, die Herstellungskosten ihrer Maschinen deutlich zu senken und gleichzeitig die Skalierbarkeit ihrer Steuerungsarchitektur zu erhöhen, die Energieeffizienz zu steigern und die Unterstützbarkeit ihrer Maschinen zu verbessern. Die dezentralen ArmorKinetix-Servoantriebe zeichnen sich durch folgende Schlüsselmerkmale aus:- Erstklassige Leistungsdichte mit minimaler Herabsetzung der Betriebswerte- Verfügbar als dezentraler Servoantrieb oder als integrierter Servoantrieb und Motor- Ausgangsleistung bis zu 5,5 kW- Erweiterte Analysen mit integrierten Vibrations- und Wärmesensoren- Integrierte Sicherheitstechnik, die SIL 3 erreichen kann- CIP Security-Fähigkeit- Schutzart IP66Die neue dezentrale Servoantriebstechnologie bietet Herstellern deutliche Vorteile in Form von geringeren Gesamtsystemkosten, einer gesteigerten Produktivität und verbesserten Betriebszeiten, was sie zu einer Wunschoption für die nächste Generation von Produktionsmaschinen macht.Um mehr über die dezentralen ArmorKinetix-Servoantriebe zu erfahren, klicken Sie bitte hier (https://www.rockwellautomation.com/de-de/products/hardware/allen-bradley/motion-control/servo-drives/multi-axis-control/distributed-servo-drives.html?utm_source=Marketing&utm_medium=Public_Relations&utm_campaign=MultiInitiative_MultiIndustry_EMEA_CMP-04746-W1C6M5&utm_content=news_wire).Über Rockwell AutomationRockwell Automation, Inc. (http://www.rockwellautomation.com/) (NYSE: ROK) ist ein weltweit führender Anbieter für industrielle Automation und digitalen Wandel. Wir verbinden die Kreativität von Menschen mit der Leistungsfähigkeit der Technik, um die Grenzen des menschlich Möglichen zu erweitern und die Welt produktiver und nachhaltiger zu gestalten. Der Firmensitz von Rockwell Automation befindet sich in Milwaukee, Wisconsin, USA. Rockwell Automation beschäftigt etwa 28 000 Mitarbeiter, die Kunden in mehr als 100 Ländern zur Seite stehen. 