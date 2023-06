Rockwell Automation-Anleger dürfen nicht länger zögern!

Per 19.06.2023, 08:03 Uhr wird für die Aktie Rockwell Automation am Heimatmarkt New York der Kurs von 315.8 USD angezeigt. Das Papier zählt zur Branche "Elektrische Komponenten und Ausrüstung".

Die Aussichten für Rockwell Automation haben wir anhand 8 bedeutender Kategorien analysiert. Für jede Kategorie erhält die Aktie eine Teilbewertung. Die Ergebnisse führen in einer Gesamtbetrachtung zur Einstufung als "Buy", "Hold" bzw. "Sell".

1. Technische Analyse: Eine Betrachtung der charttechnischen Entwicklung einer Aktie mithilfe des gleitenden Durchschnitts kann dazu genutzt werden, den aktuellen Trend des Wertpapiers zu ermitteln. Schauen wir uns den gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der Rockwell Automation-Aktie aus den letzten 200 Handelstagen an. Dieser Wert beträgt aktuell 268,18 USD. Damit liegt der letzte Schlusskurs (315,8 USD) deutlich darüber (Unterschied +17,76 Prozent). Wir bewerten die Aktie auf dieser Basis damit als "Buy" Wie sieht diese Rechnung aus, wenn man den gleitenden Durchschnitt auf Basis der letzten 50 Handelstage bestimmt? Für diesen (283,58 USD) liegt der letzte Schlusskurs ebenfalls über dem gleitenden Durchschnitt (+11,36 Prozent Abweichung). Die Rockwell Automation-Aktie wird somit auch auf dieser kurzfristigeren Basis mit einem "Buy"-Rating bedacht. Die Rockwell Automation-Aktie wird für die einfache Charttechnik in Summe somit mit einem "Buy"-Rating versehen.

2. Sentiment und Buzz: Einen wichtigen Beitrag zur Einschätzung einer Aktie liefert auch längerfristige Betrachtung der Kommunikation im Internet. Dabei haben wir für die Bewertung sowohl das Kriterium der Diskussionsintensität, also der Häufigkeit der Meldungen sowie die Rate der Stimmungsänderung betrachtet. Rockwell Automation zeigte bei dieser Analyse interessante Ausprägungen. Die Diskussionsintensität ändert sich stark, da deutlich weniger Aktivität zu sehen ist. Daraus ergibt sich eine "Sell"-Einschätzung. Die Rate der Stimmungsänderung war eher gut, es ließ sich eine positive Änderung identifizieren. Daraus leitet die Redaktion wiederum eine "Buy"-Bewertung ab. Unter dem Strich ergibt sich daher eine "Buy"-Einstufung.

3. Analysteneinschätzung: Die Aktie der Rockwell Automation wurde in den vergangenen zwölf Monaten von Analysten aus Research-Abteilungen insgesamt mit folgenden Einstufungen versehen: 5 Buy, 4 Hold und 5 Sell-Einstufungen. Daraus leiten wir für die langfristige Einstufung ein "Hold" ab. Aus dem letzten Monat liegen keine Analystenupdates zu Rockwell Automation vor. Das Kursziel für die Aktie der Rockwell Automation liegt im Mittel wiederum bei 262 USD. Da der letzte Schlusskurs bei 315,8 USD verläuft, ergibt sich eine erwartete Kursentwicklung von -17,04 Prozent. Dies ist verbunden mit der Einstufung "Sell". Somit ergibt sich aus der Bewertung von Analysten für die Aktie der Rockwell Automation insgesamt die Einschätzung "Hold".