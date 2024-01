Rockwell Automation Aktie: Das haben nur Profis kommen sehen …

Die Stimmung unter den Anlegern bezüglich Rockwell Automation ist laut Diskussionsforen und sozialen Medien insgesamt besonders negativ. In den vergangenen zwei Wochen wurden überwiegend negative Themen diskutiert, was zu einer insgesamt schlechten Einschätzung des Unternehmens führte. Die Analyse von Handelssignalen aus den sozialen Medien ergab 0 schlechte und 8 gute Signale, was zu einer neutralen Empfehlung führt.

Die Dividendenrendite von Rockwell Automation beträgt derzeit 1,62 Prozent, was nur leicht unter dem Branchendurchschnitt von 1,89 Prozent liegt. Aus diesem Grund erhält das Unternehmen eine neutrale Bewertung für seine Dividendenpolitik.

Im Vergleich zu anderen Unternehmen im Industrie-Sektor hat die Aktie von Rockwell Automation im letzten Jahr eine Rendite von 26,18 Prozent erzielt, was jedoch 1361,68 Prozent unter dem Durchschnitt liegt. Auch im Branchenvergleich mit Unternehmen der elektrischen Ausrüstungsbranche zeigt sich eine Unterperformance, wodurch die Aktie insgesamt als schlecht bewertet wird.

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Rockwell Automation liegt mit einem Wert von 19,29 unter dem durchschnittlichen KGV von 31 in der Branche für elektrische Ausrüstung. Dies deutet darauf hin, dass die Aktie als günstig angesehen werden kann und somit auf der Grundlage fundamentaler Kriterien eine gute Bewertung erhält.