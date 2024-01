Rockwell Automation Aktie: Wird das der nächste Knaller?

Die Aktie von Rockwell Automation wird derzeit von Analysten als "Neutral" bewertet. In den letzten zwölf Monaten gab es 4 "Gut"-, 4 "Neutral"- und 3 "Schlecht"-Bewertungen. Im letzten Monat wurden keine Analystenupdates veröffentlicht. Die durchschnittliche Kursprognose der Analysten liegt bei 280,45 USD, was einem Abwärtspotential von -9,67 Prozent entspricht. Aufgrund dessen erhält die Aktie eine "Schlecht"-Empfehlung.

In der technischen Analyse liegt der gleitende Durchschnittskurs bei 292,07 USD, während die Aktie selbst bei 310,48 USD steht. Die Distanz zum GD200 beträgt +6,3 Prozent und zum GD50 +11,72 Prozent, was zu einer Gesamtbewertung von "Gut" führt.

Das Sentiment und der Buzz um Rockwell Automation zeigen eine unterdurchschnittliche Diskussionsintensität und eine negative Stimmungsänderung, was zu einer Gesamtbewertung von "Schlecht" führt.

Der Relative-Stärke-Index (RSI) liegt aktuell bei 50 Punkten, was auf ein neutrales Rating für den 7-Tage-RSI hinweist. Der 25-Tage-RSI zeigt hingegen eine Überverkaufssituation an und erhält daher ein "Gut"-Rating. Insgesamt wird das Rockwell Automation-Wertpapier in diesem Abschnitt als "Gut" bewertet.