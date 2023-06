Rockwell Automation Aktie: Bestätigung für den Knaller!

Am 16.06.2023, 13:20 Uhr notiert die Aktie Rockwell Automation an ihrem Heimatmarkt New York mit dem Kurs von 319.41 USD. Das Unternehmen gehört zum Segment "Elektrische Komponenten und Ausrüstung".

Auf Basis von insgesamt 8 Bewertungskriterien haben wir eine Einschätzung zum aktuellen Niveau für Rockwell Automation entwickelt. Auf jeder Stufe erhält das Unternehmen die Bewertung "Buy", "Hold" bzw. "Sell". Daraus resultiert in einer abschließenden Gewichtung die Gesamtnote.

1. Fundamental: Mit einem aktuellen KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) von 19,29 liegt Rockwell Automation unter dem Branchendurchschnitt (54 Prozent). Die Branche "Elektrische Ausrüstung" weist einen Wert von 42,19 auf. Die Aktie ist damit aus heutiger Sicht unterbewertet und erhält eine "Buy"-Bewertung auf der Basis fundamentaler Kriterien.

2. Technische Analyse: Der aktuelle Kurs der Rockwell Automation von 319,41 USD ist mit +19,28 Prozent Entfernung vom GD200 (267,79 USD) aus Sicht der charttechnischen Bewertung ein "Buy"-Signal. Demgegenüber weist der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen beziffert, einen Kurs von 282,73 USD auf. Das bedeutet für den Aktienkurs, dass ein "Buy"-Signal vorliegt, da der Abstand +12,97 Prozent beträgt. Unter dem Strich wird der Kurs der Rockwell Automation-Aktie als "Buy" bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.

3. Dividende: Das Verhältnis zwischen Dividende und Aktienkurs beträgt bei Rockwell Automation aktuell 1,65. Damit ergibt sich eine negative Differenz von -9,84 Prozent zum Durchschnitt vergleichbarer Unternehmen aus der Branche "Elektrische Ausrüstung". Rockwell Automation bekommt für diese Dividendenpolitik von unseren Analysten heute deshalb eine "Sell"-Bewertung.

