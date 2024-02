Rockwell Automation Aktie: Alles völlig egal!

Der Aktienkurs von Rockwell Automation verzeichnete im vergangenen Jahr eine Rendite von -3,97 Prozent. Im Vergleich zu anderen Unternehmen des gleichen Sektors "Industrie" liegt die Rendite von Rockwell Automation um 248,73 Prozent unter dem Durchschnitt von 244,77 Prozent. Die durchschnittliche jährliche Rendite für Aktien aus der Branche "Elektrische Ausrüstung" beträgt 408,83 Prozent, wobei Rockwell Automation aktuell 412,8 Prozent unter diesem Wert liegt. Aufgrund dieser Unterperformance wird die Aktie insgesamt als "Schlecht" bewertet.

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen und Interaktionen von Marktteilnehmern in sozialen Medien. In den letzten zwei Wochen wurde über Rockwell Automation besonders positiv diskutiert, jedoch haben in den letzten ein bis zwei Tagen vor allem negative Themen das Interesse der Anleger geweckt. Aufgrund dieses Stimmungsbildes erhält die Aktie heute eine "Neutral"-Einschätzung. Automatische Analysen haben ergeben, dass in letzter Zeit vor allem positive Signale im Vordergrund standen, wodurch Rockwell Automation insgesamt eine "Gut"-Bewertung erhält.

Die längerfristige Betrachtung der Kommunikation im Internet liefert ebenfalls wichtige Informationen zur Aktienbewertung. Die Diskussionsintensität bezüglich Rockwell Automation wird als durchschnittlich eingestuft, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung blieb gering, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Einstufung führt.

In Bezug auf die Dividendenpolitik schüttet Rockwell Automation derzeit niedrigere Dividenden aus als der Branchendurchschnitt der Elektrischen Ausrüstung, was zu einer Einstufung als "Schlecht" führt.