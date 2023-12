Rockhopper Exploration Aktie: Die nächste Hiobsbotschaft!

In den letzten vier Wochen gab es keine wesentlichen Veränderungen im Stimmungsbild oder der Kommunikationsfrequenz bei Rockhopper Exploration. Daher wird die Aktie als "Neutral" bewertet. Die Kommunikationsfrequenz hat sich weder erhöht noch verringert. Insgesamt erhält Rockhopper Exploration daher ein "Neutral"-Rating.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Energiesektor liegt die Rendite von Rockhopper Exploration bei 16,76 Prozent, was mehr als 29 Prozent über dem Durchschnitt liegt. Die "Öl Gas & Kraftstoffverbrauch"-Branche verzeichnete in den vergangenen 12 Monaten eine mittlere Rendite von -12,26 Prozent. Auch hier liegt Rockhopper Exploration mit 29,02 Prozent deutlich darüber. Aufgrund dieser sehr guten Entwicklung erhält die Aktie ein "Gut"-Rating in dieser Kategorie.

Die technische Analyse zeigt, dass der aktuelle Kurs von Rockhopper Exploration bei 11,15 GBP liegt, was -9,72 Prozent unter dem GD200 (12,35 GBP) liegt. Dies führt zu einem "Schlecht"-Signal. Der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen beziffert, liegt bei 11,74 GBP, was bedeutet, dass der Aktienkurs ein "Schlecht"-Signal aufweist, da der Abstand -5,03 Prozent beträgt. Insgesamt wird der Kurs der Rockhopper Exploration-Aktie als "Schlecht" bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.

In Bezug auf Dividenden schüttet Rockhopper Exploration derzeit niedrigere Dividenden aus als der Branchendurchschnitt Öl Gas & Kraftstoffverbrauch, mit einem Unterschied von 11,88 Prozentpunkten (0 % gegenüber 11,88 %). Aufgrund dieser großen Differenz erhält die Dividendenpolitik der Aktie die Einstufung "Schlecht".