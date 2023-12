Rockhopper Exploration Aktie: Einfach unglaublich

Basierend auf dem Relative Strength-Index ist die Aktie von Rockhopper Exploration ein Neutral-Titel. Der Index misst die Auf- und Abwärtsbewegungen über verschiedene Zeiträume (RSI7 für sieben Tage, RSI25 für 25 Tage) und weist diesen eine Kennziffer zwischen 0 und 100 zu. Der RSI7-Wert für die Rockhopper Exploration-Aktie beträgt 53,33, was zu einer "Neutral"-Empfehlung führt. Der RSI25-Wert von 58,03 bedingt ebenfalls eine "Neutral"-Einstufung für diesen Zeitraum. Insgesamt ergibt sich daher ein "Neutral"-Ranking auf der Ebene des Relative Strength Indikators.

In Bezug auf weiche Faktoren wie die langfristige Beobachtung der Kommunikation im Netz ergibt sich für die Aktie von Rockhopper Exploration folgendes Bild: Die Diskussionsintensität im Netz zeigt die übliche Aktivität, was zu einer "Neutral"-Einschätzung führt. Die Rate der Stimmungsänderung weist kaum Änderungen auf, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Somit ergibt sich insgesamt ein "Neutral"-Wert für Rockhopper Exploration.

In den letzten zwölf Monaten wurden insgesamt 1 Analystenbewertungen für die Rockhopper Exploration-Aktie abgegeben. Davon waren 1 Bewertung "Gut", 0 "Neutral" und 0 "Schlecht". Somit ergibt sich ein "Gut"-Rating für die Aktie. Es liegen keine aktuellen Analystenupdates vor, aber das durchschnittliche Kursziel von 37 GBP zeigt ein Aufwärtspotential von 244,19 Prozent, was zu einer "Gut"-Empfehlung führt.

In Bezug auf Dividenden schüttet Rockhopper Exploration derzeit niedrigere Dividenden aus als der Branchendurchschnitt von Öl, Gas & Kraftstoffverbrauch. Aufgrund dieser großen Differenz erhält die Dividendenpolitik der Aktie die Einstufung "Schlecht".