Rockhopper Exploration Aktie: Daran scheiden sich die Geister

Die Rockhopper Exploration-Aktie wird derzeit in verschiedenen Analysebereichen als neutral bewertet. Die technische Analyse zeigt, dass der Relative Strength Index (RSI) der Aktie bei 48 liegt, was bedeutet, dass sie weder überkauft noch -verkauft ist. Auch der RSI25-Wert von 41 deutet darauf hin, dass die Aktie als neutral betrachtet wird. Insgesamt ergibt dies eine neutrale Einstufung für die RSI der Rockhopper Exploration.

In Bezug auf die technische Analyse des gleitenden Durchschnitts des Schlusskurses zeigt sich ein gemischtes Bild. Der GD200-Wert von 12,28 GBP weist eine Abweichung von -8,18 Prozent auf, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Der GD50-Wert von 10,94 GBP hingegen liegt nahe dem letzten Schlusskurs (+3,06 Prozent), was zu einem "Neutral"-Rating führt. Insgesamt erhält das Unternehmen damit für die einfache Charttechnik ein "Neutral"-Rating.

Die Dividendenpolitik der Rockhopper Exploration erhält aufgrund der niedrigeren Dividendenausschüttung im Vergleich zur Branche "Öl Gas & Kraftstoffverbrauch" eine "Schlecht"-Einstufung.

Im fundamentalen Bereich zeigt sich, dass das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) der Aktie mit einem Wert von 2,52 unter dem Durchschnitt der Vergleichsbranche liegt. Dies deutet darauf hin, dass die Aktie preisgünstiger erscheint und sie daher auf der Basis fundamentaler Kriterien als "Gut" eingestuft wird.

