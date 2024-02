Rockhaven Aktie: Das ist ein fast endgültiges Urteil!

Die Rockhaven-Aktie hat in den letzten Tagen einen gleitenden Durchschnittskurs von 0,06 CAD erreicht, während der aktuelle Kurs bei 0,05 CAD liegt. Dies bedeutet, dass der Abstand zum GD200 bei -16,67 Prozent liegt, was zu einer Bewertung von "Schlecht" führt. Der GD50 für die vergangenen 50 Tage liegt ebenfalls bei 0,06 CAD, was wiederum zu einem Abstand von -16,67 Prozent führt und die Aktie erneut als "Schlecht" bewertet. Insgesamt erhält die Aktie daher die Gesamtnote "Schlecht".

In Bezug auf die Dividende liegt Rockhaven mit einer Dividendenrendite von 0 % im Vergleich zum Branchendurchschnitt Metalle und Bergbau (3,54 %) deutlich niedriger. Die Differenz von 3,54 Prozentpunkten führt zu einer Bewertung von "Schlecht".

Der Relative Strength Index (RSI) betrachtet das Verhältnis von Aufwärts- und Abwärtsbewegungen eines Kurses über einen Zeitraum von 7 Tagen. Der aktuelle Wert von 50 zeigt an, dass die Rockhaven-Aktie weder überkauft noch überverkauft ist, was zu einer Einstufung von "Neutral" führt. Bei einer Erweiterung der relativen Bewegung auf 25 Tage (RSI25) ergibt sich ein Wert von 60, was ebenfalls als "Neutral" eingestuft wird. Insgesamt erhält die RSI-Bewertung daher die Einstufung "Neutral".

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz im Netz zeigt die Rockhaven-Aktie eine übliche Aktivität und kaum Änderungen in der Rate der Stimmungsänderung. Daher wird die Aktie insgesamt als "Neutral" bewertet.