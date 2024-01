Rockfire Aktie: Womit Sie rechnen sollten!

Die Rockfire-Aktie zeigt laut der technischen Analyse ein "Gut"-Signal, da der aktuelle Kurs von 0,273 GBP einen Abstand von +13,75 Prozent vom GD200 (0,24 GBP) aufweist. Ebenso beträgt der Kurs des GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen angibt, 0,22 GBP, was einem Abstand von +24,09 Prozent entspricht. Somit wird der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen, um den Aktienkurs als "Gut" zu bewerten.

Der Relative Strength Index (RSI) für die Rockfire-Aktie zeigt einen Wert von 48,45, was darauf hindeutet, dass die Aktie weder überkauft noch -verkauft ist. Dies führt zu einer Einstufung des Signals als "Neutral". Bei Ausdehnung der relativen Bewegung auf 25 Tage ergibt sich für die Aktie ein RSI25-Wert von 43, was ebenfalls auf eine neutrale Einstufung hinweist. Insgesamt wird der RSI somit als "Neutral" eingestuft.

In Bezug auf die Dividende ergibt sich ein Verhältnis von 0 zum Aktienkurs, was eine negative Differenz von -8,81 Prozent im Vergleich zum Branchendurchschnitt von Unternehmen aus dem Bereich "Metalle und Bergbau" bedeutet. Aufgrund dieser Dividendenpolitik erhält die Rockfire von den Analysten eine "Schlecht"-Bewertung.

Die Stimmung und Diskussionsstärke in der Internet-Kommunikation bezüglich der Rockfire-Aktie haben sich in den vergangenen Wochen kaum verändert. Daher erhält die Aktie eine "Neutral"-Bewertung in Bezug auf das Sentiment und den Buzz in den sozialen Medien. Insgesamt wird die Aktie daher auf dieser Stufe mit einem "Neutral" bewertet.