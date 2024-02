Rockfire Aktie: Lohnt sich die Aufruhr?

Der Relative Strength Index (RSI) der Rockfire zeigt an, dass die Aktie als überkauft betrachtet wird, da er bei 100 liegt. Dies führt zu einer Bewertung als "Schlecht". Der RSI für die Rockfire über einen Zeitraum von 25 Tagen beträgt 52, was als neutral eingestuft wird. Insgesamt erhält die Rockfire in dieser Kategorie daher die Einstufung "Schlecht".

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz konnte bei Rockfire in den letzten Wochen keine wesentliche Veränderung festgestellt werden. Daher wird dieses Kriterium als "Neutral" bewertet. Auch die Stärke der Diskussion zeigt keine signifikanten Unterschiede, was zu einer weiteren "Neutral"-Bewertung führt. Zusammengefasst erhält Rockfire für diese Stufe daher ein "Neutral".

Im Vergleich zu Aktien aus dem gleichen Sektor ("Materialien") erzielte die Rockfire im vergangenen Jahr eine Rendite von 85,29 Prozent, was 105,84 Prozent über dem Durchschnitt liegt. Aufgrund dieser Überperformance wird die Aktie insgesamt mit einem "Gut" bewertet.

Bei einer Dividendenrendite von 0 % im Vergleich zum Branchendurchschnitt von Metalle und Bergbau kann ein Anleger bei einer Investition in die Aktie von Rockfire einen geringeren Ertrag in Höhe von 8,53 Prozentpunkten erzielen. Dies führt zu einer Bewertung "Schlecht" für die Dividendenpolitik des Unternehmens.