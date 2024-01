Rocket Lab USA Registered (A) Aktie: Ein handfester Grund

Die Analysten bewerten Rocket Lab USA insgesamt als "Neutral". Dabei wurden 1 Kaufempfehlung, 2 neutrale Empfehlungen und keine negativen Bewertungen abgegeben. Das durchschnittliche Kursziel der Analysten liegt bei 5,35 USD, was einem prognostizierten Rückgang des Aktienkurses um 3,25 Prozent entspricht. Daher wird die Aktie insgesamt als "Neutral" eingestuft.

Die Stimmung in der Internet-Kommunikation hat sich für Rocket Lab USA in den letzten Wochen deutlich verschlechtert, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Die Diskussionsstärke in den sozialen Medien war in den letzten vier Wochen neutral, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die Rocket Lab USA-Aktie kurzfristig überverkauft ist, was zu einer "Gut"-Bewertung führt. Auf längere Sicht wird die Aktie jedoch als "Neutral" eingestuft, da sie weder überkauft noch überverkauft ist.

Die Diskussionen in den sozialen Medien rund um den Aktienmarkt zeigen in den letzten zwei Wochen eine neutrale Haltung gegenüber Rocket Lab USA. Daher wird die Aktie auf der Basis des Anleger-Sentiments insgesamt als "Neutral" bewertet.