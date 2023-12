Rocket Lab USA Registered (A) Aktie: Was soll das denn werden?

In den letzten vier Wochen konnte bei Rocket Lab Usa eine Verschlechterung des Stimmungsbildes in den sozialen Medien festgestellt werden. Dies führt zu einer Bewertung der Aktie als "Schlecht". Allerdings wurde auch eine Zunahme der Kommunikationsfrequenz verzeichnet, was darauf hinweist, dass vermehrt über das Unternehmen gesprochen wurde. Insgesamt erhält Rocket Lab Usa daher ein "Schlecht"-Rating auf dieser Stufe.

Analysten sind der Meinung, dass die Rocket Lab Usa-Aktie langfristig als "Neutral" eingestuft werden sollte. Von insgesamt drei Bewertungen liegen eine als "Gut" und zwei als "Neutral" vor. Im letzten Monat gab es keine neuen Analystenupdates zu Rocket Lab Usa. Das Kursziel der Analysten liegt bei 5,35 USD, was eine potenzielle Performance von -3,25 Prozent bedeutet, da der aktuelle Kurs bei 5,53 USD liegt. Insgesamt vergeben wir als Redaktion daher ein "Neutral"-Rating für die gesamte Analysteneinschätzung.

Aus technischer Sicht erhält die Rocket Lab Usa-Aktie eine "Gut"-Bewertung. Der Durchschnitt der letzten 200 Handelstage liegt bei 5 USD, während der Schlusskurs am letzten Handelstag bei 5,53 USD lag, was einem Unterschied von +10,6 Prozent entspricht. Auch der 50-Tages-Durchschnitt liegt mit 4,53 USD unter dem letzten Schlusskurs von 5,53 USD, was einer Differenz von +22,08 Prozent entspricht. Daher erhält die Rocket Lab Usa-Aktie auch in diesem Bereich eine "Gut"-Bewertung.

Die Anleger-Stimmung in den sozialen Medien und Diskussionsforen ist insgesamt neutral. In den vergangenen beiden Wochen dominierten jedoch eher negative Themen die Diskussionen, was zu einer Gesamteinschätzung als "Neutral" führt. Insgesamt ergibt sich somit eine neutrale Anleger-Stimmung für die Rocket Lab Usa-Aktie.