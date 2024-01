Rocket Cos. engagiert Ex-Airbnb CMO Jonathan Mildenhall als neuen Marketingchef

Der erfahrene Marketingexperte wird die Verantwortung übernehmen, eine einheitlichere Stimme für die verschiedenen Geschäftsbereiche des Unternehmens zu schaffen.

Der erfahrene Marketingexperte wird für die Schaffung einer einheitlicheren Stimme für die Geschäfte des Unternehmens verantwortlich sein. Das Unternehmen Rocket Cos., der Mutterkonzern des Hypothekenanbieters Rocket Mortgage, hat Jonathan Mildenhall als ersten Chief Marketing Officer eingestellt. Das in Detroit ansässige Unternehmen gab bekannt, dass der bekannte Marketing-Experte, der am Montag seine Tätigkeit aufnehmen wird, für die Schaffung einer einheitlicheren Stimme für die Geschäfte von Rocket Cos. verantwortlich sein wird, zu denen auch die Haus-Suche-Plattform Rocket Homes, die persönliche Finanz-App Rocket Money und das Werbeunternehmen Core Digital Media gehören.

Die Marketing- und Kommunikationsteams der Marken von Rocket Cos. werden an Mildenhall berichten, der wiederum direkt an den CEO von Rocket Cos., Varun Krishna, berichten wird. Während die Marketing-Funktion von Rocket Cos. historisch gesehen ausschließlich in den einzelnen Einheiten des Unternehmens angesiedelt war, möchte das Unternehmen die Vermarktung seiner Geschäfte enger miteinander verknüpfen, so Mildenhall.

"Worauf ich mich freue, ist, Sinn aus dem Ökosystem der verschiedenen Marken und Produkte zu machen, damit wir wirklich jedem dienen können", sagte er. Mildenhall wird weiterhin Vorsitzender bei TwentyFirstCenturyBrand bleiben, der Branding- und Marketingberatungsfirma, die er 2018 mitgegründet hat und für Kunden wie Pinterest, PepsiCo und Walmart arbeitet. Mildenhall wurde 2020 zum CMO des Finanzdienstleistungs-Startups Dave ernannt, wo er bis 2021 tätig war. Davor war er Chief Marketing Officer bei Airbnb, das unter seiner Führung seine erste Super-Bowl-Werbung schaltete, und Vice President für globale Werbestrategie und herausragenden Content bei Coca-Cola.

Mildenhall sagte, er beabsichtigt, Lehren aus seiner Zeit bei Coke und Airbnb zu ziehen und für seinen neuen Arbeitgeber eine klare kulturelle Rolle zu schaffen, "damit die Unterhaltung über Rocket auch in Zeiten, in denen wir keine Werbedollars investieren, weitergehen kann." Diese Dollar sind jedoch enorm: Das Unternehmen gab in den ersten neun Monaten des Jahres 2023 fast 600 Millionen US-Dollar für Marketing- und Werbeausgaben aus, wie aus dem jüngsten Quartalsbericht hervorgeht. Home Käufer haben in letzter Zeit erhebliche Hürden zu bewältigen, wie höhere Hypothekenkosten und eine eingeschränkte langenangebot. Mildenhall sagte, er wolle mit Rocket Cos.' Marketing eine Teilmenge der Verbraucher überzeugen, dass der Besitz von Eigenheimen nicht abschreckend oder unerreichbar ist.

Nachricht im Orginal