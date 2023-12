Rocket Companies Inc Aktie: Nach so langer Zeit …

Weitere Suchergebnisse zu "Silber":

Der Relative Strength Index, auch bekannt als RSI, misst die Bewegungen von Aktienkursen innerhalb von 7 Tagen, indem er die Aufwärtsbewegungen auf die Anzahl der Bewegungen in Bezug setzt. Der RSI der Rocket Cos liegt bei 19,39, was auf eine überverkaufte Situation hindeutet und daher als "Gut" bewertet wird. Der RSI25 dehnt den Berechnungszeitraum auf 25 Tage aus, und für die Rocket Cos liegt der RSI bei 8, was ebenfalls als überverkauft gilt und als "Gut" eingestuft wird. Insgesamt erhält die Rocket Cos daher in dieser Kategorie die Bewertung "Gut".

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen und Interaktionen von Marktteilnehmern in sozialen Medien rund um den Aktienmarkt. In den letzten zwei Wochen wurde über Rocket Cos besonders negativ diskutiert, wobei an vier Tagen positive Themen vorherrschten und an zehn Tagen die negative Kommunikation überwog. In den vergangenen ein bis zwei Tagen gab es keine besonders positiven oder negativen Themen, was zu einer heutigen Einschätzung der Aktie als "Schlecht" führt. Auf Basis des Anleger-Stimmungsbarometers erhält die Rocket Cos insgesamt eine "Schlecht"-Bewertung.

Die Analysten schätzen die Aktie der Rocket Cos auf langfristiger Basis als "Neutral"-Titel ein. Von insgesamt 18 Analysten, die ihre Bewertungen abgegeben haben, wurden 0 als Gut, 3 als Neutral und 3 als Schlecht eingestuft. Allerdings haben die Analysten, die erst kürzlich eine Bewertung abgegeben haben, eine durchschnittliche Empfehlung von "Schlecht" (0 Gut, 0 Neutral, 1 Schlecht) für die Rocket Cos ausgesprochen. Im Durchschnitt erwarten die Analysten ein Kursziel in Höhe von 7,83 USD, was einer Erwartung von -47,81 Prozent entspricht, da der Schlusskurs derzeit bei 15,01 USD liegt. Auf Basis aller Analystenschätzungen wird daher die Bewertung "Neutral" vergeben.

Das Internet kann Stimmungen verstärken oder sogar drehen, und je nach Diskussionsintensität ergeben sich neue Einschätzungen für Aktien. Bei Rocket Cos wurde langfristig eine unterdurchschnittliche Aktivität gemessen, was zu einer Bewertung von "Schlecht" führt. Die Rate der Stimmungsänderung weist jedoch eine Veränderung zum Positiven auf, was zu einem langfristigen Stimmungsbild von "Gut" führt.

