Rocket Companies Inc Aktie: Das gibt’s ja gar nicht!

Die Analysten bewerten die Aktie der Rocket Cos auf langfristiger Basis als neutral, da von insgesamt 18 Analystenmeinungen 0 als gut, 3 als neutral und 3 als schlecht eingestuft wurden. Das durchschnittliche Kursziel wird dabei auf 7,83 USD geschätzt, was einer Erwartung von -39,6 Prozent entspricht. Dies führt zu einer neutralen Bewertung auf Basis aller Analystenschätzungen.

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird in der technischen Analyse verwendet, um festzustellen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Der RSI7 für Rocket Cos liegt aktuell bei 87,64 Punkten, was auf eine überkaufte Situation hinweist. Daher erhält das Wertpapier eine schlechte Bewertung für den 7-Tage-RSI. Der 25-Tage-RSI hingegen zeigt eine neutrale Einstufung an.

Die Stimmung rund um die Aktie von Rocket Cos wird neben den Analysen aus Bankhäusern auch anhand des langfristigen Stimmungsbildes unter Investoren und Nutzern im Internet gemessen. Die Beitragsanzahl oder Diskussionsintensität zeigte eine unterdurchschnittliche Aktivität, was zu einer schlechten Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung bleibt unserer Messung nach kaum verändert, was zu einem neutralen Rating führt.

In der technischen Analyse erhält die Rocket Cos auf Basis des gleitenden Durchschnittskurses eine gute Bewertung. Der GD200 des Wertes verläuft in Höhe von 9,53 USD, womit der Kurs der Aktie um +36,1 Prozent über diesem Trendsignal liegt. Auch der gleitende Durchschnittskurs (GD50) der vergangenen 50 Tage führt zu einer guten Bewertung mit einer Abweichung von +22,24 Prozent.

Insgesamt ergibt sich somit eine gute Bewertung auf Basis der technischen Analyse.