Rocket Companies Inc Aktie: Diese Infos sollten Sie kennen!

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um zu bestimmen, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist, indem die Auf- und Abwärtsbewegungen im Zeitverlauf in Relation gesetzt werden. Rocket Cos wird anhand des kurzfristigen RSI der letzten 7 Tage und des längerfristigen RSI auf 25-Tage-Basis bewertet. Der 7-Tage-RSI liegt bei 49,3 Punkten, was auf ein "Neutral"-Rating hinweist. Der RSI25-Wert beträgt 56,37, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

Die Analyse der Diskussionsintensität und der Stimmungsänderungsrate im Internet ergibt eine "Schlecht"-Einschätzung aufgrund der starken Schwankungen in der Diskussionsintensität und der geringen Stimmungsänderung. Die Redaktion leitet daraus eine "Neutral"-Bewertung ab, was zu einer Gesamteinstufung von "Schlecht" führt.

Die charttechnische Bewertung zeigt, dass der aktuelle Kurs von 11,7 USD +17,59 Prozent über dem GD200 (9,95 USD) liegt, was als "Gut"-Signal interpretiert wird. Jedoch liegt der GD50 bei 12,5 USD, -6,4 Prozent vom aktuellen Kurs, was auf ein "Schlecht"-Signal hinweist. Unter Berücksichtigung des Durchschnitts aus 50 und 200 Tagen wird der Kurs insgesamt als "Neutral" bewertet.

Die Anleger-Stimmung in den Diskussionsforen und Meinungsspalten der sozialen Medien wird insgesamt als neutral eingestuft, da in den letzten ein bis zwei Tagen weder positive noch negative Themen im Mittelpunkt standen. Dies führt zu einer Gesamteinschätzung von "Neutral" hinsichtlich der Anleger-Stimmung.