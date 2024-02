Rocket Aktie: Das sieht interessant aus!

Weitere Suchergebnisse zu "Rocket Pharmaceuticals":

Der Relative Strength Index (RSI) wird häufig verwendet, um zu beurteilen, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist. Dieser Indikator basiert auf den Auf- und Abwärtsbewegungen im Zeitverlauf. Bei Rocket wird der RSI für die letzten 7 Tage und auf 25-Tage-Basis bewertet. Der 7-Tage-RSI liegt bei 37,21 Punkten, was auf ein "Neutral"-Rating hinweist. Der RSI25-Wert beträgt 43,81 und führt ebenfalls zu einem "Neutral"-Rating. In Bezug auf die Dividendenpolitik schüttet Rocket derzeit niedrigere Dividenden aus als der Branchendurchschnitt der Biotechnologie, was zu einer Einstufung als "Schlecht" führt.

Die Stimmung der Anleger gegenüber Rocket ist überwiegend positiv, basierend auf Kommentaren in sozialen Medien und positiven Themen in den letzten ein bis zwei Tagen. Daher wird die Aktie in dieser Hinsicht als "Gut" eingestuft. In Bezug auf das Sentiment und den Buzz im Internet zeigt sich jedoch ein unterdurchschnittliches langfristiges Bild, was zu einer Gesamtbewertung von "Schlecht" führt. Die Diskussionsintensität und die Rate der Stimmungsänderung bleiben gering.

Insgesamt erhält Rocket daher gemischte Bewertungen in Bezug auf den RSI, die Dividendenpolitik, die Anlegerstimmung und das Sentiment im Internet.