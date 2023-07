Rocket Aktie: Wo soll das noch hinführen?

Rocket weist am 26.07.2023, 10:15 Uhr einen Kurs von 17.39 USD an der Börse NASDAQ GM auf. Das Unternehmen wird unter "Biotechnologie" geführt.

Die Aussichten für Rocket haben wir anhand 5 bedeutender Kategorien analysiert. Für jede Kategorie erhält die Aktie eine Teilbewertung. Die Ergebnisse führen in einer Gesamtbetrachtung zur Einstufung als "Buy", "Hold" bzw. "Sell".

1. Relative Strength Index: Um zu beurteilen, ob ein Wertpapier aktuell "überkauft" oder "überverkauft" ist können die Auf- und Abwärtsbewegungen über die Zeit in Relation gesetzt werden. Dies liefert den sogenannten Relative Strength Index (RSI), einen Indikator aus der technischen Analyse welcher im Finanzmarkt häufig eingesetzt wird. Wir bewerten nun Rocket anhand des kurzfristigeren RSI der letzten 7 Tage sowie des etwas längerfristigen RSIs auf 25-Tage-Basis. Zunächst der 7-Tage-RSI: dieser liegt momentan bei 94,64 Punkten, was bedeutet, dass die Rocket-Aktie überkauft ist. Demzufolge erhält sie ein "Sell"-Rating. Nun zum RSI25: Auch hier ist Rocket überkauft (Wert: 71,75), somit erhält die Aktie auch für den RSI25 ein "Sell"-Rating. Damit erhält Rocket eine "Sell"-Bewertung für diesen Punkt unserer Analyse.

2. Analysteneinschätzung: Rocket erhielt in den vergangenen zwölf Monaten insgesamt 4 Analystenbewertungen.Die durchschnittliche Bewertung des Wertpapiers ist dabei "Buy" und setzt sich aus 4 "Buy"-, 0 "Hold"- und 0 "Sell"-Meinungen zusammen. Aus dem letzten Monat liegen keine Analystenupdates zu Rocket vor. Aufgrund des Durchschnitts der Kursprognose von (51,75 USD für das Wertpapier ergibt sich ein Aufwärtspotential von 197,58 Prozent (ausgehend vom letzten Schlusskurs, 17,39 USD), folgt man der Meinung der Analysten. Dies stellt also eine "Buy"-Empfehlung dar. Rocket erhält für diesen Abschnitt in Summe damit eine "Buy"-Bewertung.

3. Sentiment und Buzz: Die Auswertung der Rate der Stimmungsänderung sowie der Diskussionsintensität ergibt folgendes Bild: Während des vergangenen Monats gab es keine bedeutende Tendenz in der Stimmungslage der Anleger. Daher bewerten wir diesen Punkt mit "Hold". Schauen wir auf die Intensität der Diskussionen aus dem letzten Monat. Diese gibt Aufschluss darüber, ob eine Aktie tendenziell viel oder wenige Beachtung erfährt. Das Unternehmen wurde weniger diskutiert als zuvor und rückte aus dem Fokus der Anleger. Dies führt zu einem "Sell"-Rating. Damit erhält die Rocket-Aktie ein "Sell"-Rating.