RocketRez beschafft 15 Millionen US-Dollar für die Zukunft des Gästeerlebnisses bei Touren und Attraktionen

Steinbach, Manitoba (ots/PRNewswire) -STEINBACH, Manitoba, 1. Februar 2023 /PRNewswire/-- RocketRez, eine führende Softwareplattform für Ti­cke­ting und Geschäftsbetrieb für den Betrieb von Touren und Attraktionen im mittleren Marktsegment, hat heute den Abschluss einer Serie-B-Finanzierungsrunde in Höhe von 15 Millionen US-Dollar mit Level Equity bekannt gegeben, einem in New York ansässigen Wachstumsinvestor, der sich auf erstklassige Software-Pioniere konzentriert. Charles Chen von Level Equity wird im Rahmen dieser Transaktion dem Vorstand von RocketRez beitreten. Er schließt sich Blueprint Equity aus der vorherigen Finanzierungsrunde an.Mit dieser Finanzierung wird RocketRez seine Fähigkeit beschleunigen, fantastische End-to-End-Gästeerlebnisse in neuen vertikalen Märkten zu bieten und die Möglichkeiten für führende Touren und Attraktionen, die bereits in seinem Portfolio enthalten sind, wie Maui Ocean Center, Xtreme Xperience, Aquarium of the Bay und Governors Island, zu erweitern. Neben der Entwicklung von Engineering und Software wird diese neue Investition RocketRez in die Lage versetzen, weitere wichtige Führungspositionen zu besetzen und seine Vertriebskapazitäten zu erweitern, da das Unternehmen neue vertikale Märkte und Regionen erschließen will. RocketRez wird außerdem seine Partnerschaften und Integrationen weiterentwickeln.Die Überwindung wirtschaftlicher Herausforderungen stärkt das Vertrauen der InvestorenIn den letzten zwei Jahren und während der globalen COVID-19-Pandemie hat RocketRez sein Wachstum mehr als verdoppelt, einschließlich seines Kundenportfolios, des Dollarbetrags, der über seine Plattform abgewickelt wird, der Mitarbeiterzahl und der geografischen Reichweite. Diese Beschleunigung des Wachstums in einem Zeitraum, als die Reise- und Tourismusbranche mit existenziellen Herausforderungen konfrontiert war, weckte das Interesse von Level Equity.Gemeinsam werden RocketRez und Level Equity datenorientiertes Ticketing und Business Intelligence auf Unternehmensebene für Touren und Attraktionen im mittleren Marktsegment bereitstellen. Während Touren und Attraktionen von der herkömmlichen Technologie zur digitalen Reife übergehen, ermöglicht RocketRez es Betreibern, Daten von jedem Berührungspunkt auf der Kundenreise zu nutzen, um ihr Gästeerlebnis vor Ort zu verbessern.„Wir glauben an die Vision von RocketRez und sein hohes Wachstumspotenzial, wie Weltklassekunden belegen, die das Unternehmen in diesen schwierigen Zeiten gewonnen und gehalten hat", sagte Charles Chen, Partner bei Level Equity. „Globale Touristenattraktionen konnten zum Teil durch die innovativen Lösungen von RocketRez dem Sturm trotzen. Das Unternehmen versteht, dass Technologie und Daten das sind, was seine Vision für das ultimative Gästeerlebnis antreiben wird."Finanzierung wird mehr innovative Gästeerlebnisse hervorbringen, die durch Kundendaten gestützt werden„Die Fähigkeit, Daten von mehreren digitalen Touchpoints zu erfassen, gibt Betreibern stabilere Einblicke in das Kundenverhalten, die mit nicht vernetzten Sätzen von Technologiediensten nicht erreicht werden können", sagte John Pendergrast, CEO von RocketRez. „Die Investition von Level Equity in RocketRez wird uns dabei helfen, umfassendere digitale Lösungen zu beschleunigen, die unseren Kunden noch bessere Gästeerlebnisse bieten und es uns ermöglichen, unsere geografische Reichweite zu erweitern."„Ticketkäufe online und vor Ort, mobile Endgeräte zum Scannen von Tickets, der Kauf von Essen und Getränken im Einzelhandel, E-Mail- und SMS-Kommunikation und diverse weitere Interaktionen sind alles Teil einer einzigen Kunden-Journey. Mit diesen Informationen kann ein Betreiber schnellere und intelligentere Entscheidungen darüber treffen, wie ein besseres Gästeerlebnis basierend auf den Vorlieben der einzelnen Besucher gewährleistet werden kann. Große Betreiber haben ihre eigenen Plattformen aufgebaut, aber mittelständische Betreiber müssen eine All-in-one-Software-Plattform kaufen, und das liefert RocketRez", so Pendergrast weiter.RocketRez ist eine All-in-one-Plattform für Ticketing und Betrieb, die auf mittelgroße Touren und Attraktionen mit einem Umsatz von 2 Millionen bis 200 Millionen US-Dollar ausgerichtet ist. Dazu gehören Funktionen für Ticketausstellung online und vor Ort, Point-of-Sale- und kontaktlose Kiosk-Kanäle, Ertragsmanagement, Business Intelligence, Kundenmanagement sowie Einzelhandel und Vertrieb von Lebensmitteln und Getränken. Es umfasst außerdem Partnerschaften mit branchenführenden Dienstleistern für Zahlungen, Hardware, Kanalmanagement und Peripheriesoftware, die der Plattform und den Kunden einen Mehrwert bieten.Informationen zu RocketRezRocketRez betreibt Touren und Attraktionen im mittleren Marktsegment und ermöglicht datengesteuerte Gästeerlebnisse mit einer All-in-One-Cloud-Platform für Tickets und den Betrieb. RocketRez unterhält seinen Unternehmenshauptsitz in Kanada, wo seine Entwicklungs-, Betriebs- und Marketingteams ihren Sitz haben. Das Unternehmen verfügt über einen in ganz Nordamerika verteilten Außendienst und expandiert nach Europa. RocketRez bedient in erster Linie Kunden im mittleren Marktsegment in mehreren Schlüsselbranchen: Bootstouren und Fähren, Zoos und Aquarien, Attraktionen und Themenparks sowie Museen und Galerien. Weitere Informationen über RocketRez finden Sie auf www.rocketrez.com.Informationen zu Level EquityLevel Equity ist eine private Investmentgesellschaft, die sich auf die Bereitstellung von Kapital für schnell wachsende software- und technologieorientierte Unternehmen konzentriert. Level bietet langfristiges Kapital für alle Transaktionsarten, um kontinuierliches Wachstum zu unterstützen. Das Unternehmen hat Kapital in Höhe von 3,0 Milliarden US-Dollar beschafft, hat seit seiner Gründung mehr als 100 Unternehmen unterstützt und Niederlassungen in New York (New York), San Francisco (Kalifornien) und Greenwich (Connecticut). Weitere Informationen über Level Equity finden Sie auf www.levelequity.com.Sarah Coombs für RocketRez, 416-729-8550, scprcanada@gmail.comView original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/rocketrez-beschafft-15-millionen-us-dollar-fur-die-zukunft-des-gasteerlebnisses-bei-touren-und-attraktionen-301736044.htmlOriginal-Content von: RocketRez, Inc., übermittelt durch news aktuell