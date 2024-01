RocketBoots Aktie: Was ist jetzt angebracht?

Die Rocketboots-Aktie wird derzeit charttechnisch betrachtet. Der aktuelle Kurs liegt bei 0,125 AUD und befindet sich mit einer Entfernung von +13,64 Prozent vom GD200 (0,11 AUD) im "Gut"-Signal-Bereich. Im Gegensatz dazu weist der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen angibt, einen Kurs von 0,13 AUD auf. Dies führt zu einem "Neutral"-Signal, da der Abstand -3,85 Prozent beträgt. Zusammenfassend wird der Kurs der Rocketboots-Aktie als "Gut" bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.

Die Diskussionsintensität und die Rate der Stimmungsänderung in Bezug auf Rocketboots wurden über einen längeren Zeitraum beobachtet und ausgewertet. Es zeigt sich, dass die Aktie eine durchschnittliche Aktivität aufgewiesen hat, was auf eine mittlere Diskussionsintensität hinweist und eine "Neutral"-Einstufung erforderlich macht. Die Rate der Stimmungsänderung hat in diesem Zeitraum kaum Änderungen erfahren, was zu einer Einschätzung als "Neutral"-Wert führt. In der Gesamtbewertung ergibt sich daher für Rocketboots in diesem Punkt die Einstufung: "Neutral".

In den vergangenen zwei Wochen wurde Rocketboots von den überwiegend privaten Nutzern in sozialen Medien als besonders positiv bewertet. Die Auswertung der verschiedenen Kommentare und Wortmeldungen ergab, dass überwiegend neutrale Themen rund um den Wert angesprochen wurden. Insgesamt lässt die Anleger-Stimmung daher die Einstufung "Gut" zu.

Der Relative Strength-Index (RSI) zeigt für die Rocketboots-Aktie eine Ausprägung von 33,33, was zu einer Bewertung als "Neutral" führt. Der RSI25 beläuft sich auf 72,73, was für 25 Tage eine Einstufung als "Schlecht" ergibt. Insgesamt führt dieses Gesamtbild zu einem Rating "Schlecht".