RocketBoots Aktie: Was DAS für die Zukunft bedeutet

Der gleitende Durchschnittskurs der Rocketboots beträgt derzeit 0,11 AUD, während der Aktienkurs 0,145 AUD erreicht hat. Dies bedeutet, dass die Distanz zum GD200 bei +31,82 Prozent liegt, was zu einer Bewertung von "Gut" führt. Der GD50 für die vergangenen 50 Tage liegt bei 0,14 AUD, was einer Distanz von +3,57 Prozent entspricht und die Aktie aus dieser Sicht als "Neutral" einstuft. Insgesamt wird die Rocketboots-Aktie daher mit einer Gesamtnote von "Gut" bewertet.

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um einzuschätzen, ob ein Titel "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der 7-Tage-RSI beträgt derzeit 50 Punkte, was darauf hindeutet, dass Rocketboots weder überkauft noch überverkauft ist. Daher wird die Aktie als "Neutral" eingestuft. Der 25-Tage-RSI liegt bei 47,06, was auch zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt wird die Rocketboots-Aktie daher für diesen Punkt unserer Analyse mit "Neutral" bewertet.

Die Stimmung und das Buzz in der Internet-Kommunikation haben sich für Rocketboots in den letzten Wochen kaum verändert, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Die Diskussionsstärke in den sozialen Medien zeigt eine verringerte Aktivität der Marktteilnehmer in den letzten vier Wochen, was auf ein gefallendes Interesse für die Aktie hindeutet. Daher erhält Rocketboots eine "Schlecht"-Bewertung auf dieser Stufe.

Das Anleger-Sentiment ist ein wichtiger Stimmungsindikator für die Einschätzung einer Aktie. In den sozialen Medien wurden vor allem und mehrheitlich positive Meinungen zu Rocketboots veröffentlicht, was zu einer insgesamt "Gut"-Bewertung führt. Zusammenfassend ergibt sich damit bei der Analyse der Anleger-Stimmung insgesamt die Bewertung "Gut".