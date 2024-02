RocketBoots Aktie: Schlechte Nachrichten!

Die Rocketboots hat in den letzten Tagen einen Kurs von 0,093 AUD erreicht, was einer Abweichung von -22,5 Prozent vom gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 50 Tage, dem GD50, entspricht. Dies führt zu einer kurzfristigen Einschätzung als "Schlecht". Auf Basis der vergangenen 200 Tage wird die Aktie ebenfalls als "Schlecht" eingestuft, da die Distanz zum GD200 bei -15,45 Prozent liegt. Somit ergibt sich aus charttechnischer Sicht für die beiden Zeiträume insgesamt eine "Schlecht"-Bewertung.

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um zu beurteilen, ob ein Wertpapier aktuell "überkauft" oder "überverkauft" ist, indem die Auf- und Abwärtsbewegungen über die Zeit in Relation gesetzt werden. Der 7-Tage-RSI von Rocketboots liegt momentan bei 61,54 Punkten, was bedeutet, dass die Aktie weder überkauft noch -verkauft ist und somit ein "Neutral"-Rating erhält. Auch der RSI25 zeigt mit einem Wert von 69,51 an, dass die Aktie weder überkauft noch -verkauft ist, was ebenfalls zu einem "Neutral"-Rating führt. Insgesamt erhält Rocketboots daher eine "Neutral"-Bewertung für diesen Punkt der Analyse.

Die Stimmung in den sozialen Medien bezüglich Rocketboots war in den letzten Wochen positiv, was zu einer "Gut"-Bewertung führt. Die Intensität der Beiträge zu einer Aktie liefert Anzeichen dafür, ob das Unternehmen aktuell viel oder wenig im Fokus der Anleger steht. Über Rocketboots wurde unwesentlich mehr oder weniger diskutiert als normal, weshalb hier ein "Neutral"-Rating vergeben wird. Insgesamt erhält die Aktie dadurch ein "Gut"-Rating.

In den vergangenen zwei Wochen wurde Rocketboots von den überwiegend privaten Nutzern in sozialen Medien als besonders negativ bewertet. Auch in den letzten Tagen wurden überwiegend negative Themen rund um den Wert angesprochen, weshalb die Anleger-Stimmung insgesamt als "Schlecht" eingestuft wird. Somit ergibt die Messung der Anleger-Stimmung eine "Schlecht"-Einstufung für Rocketboots.