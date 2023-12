RocketBoots Aktie: Ist theoretisch jetzt alles möglich?

Die Rocketboots-Aktie hat in den letzten Tagen eine positive Entwicklung verzeichnet. Der gleitende Durchschnittskurs liegt bei 0,11 AUD, während der aktuelle Kurs bei 0,13 AUD liegt. Dies bedeutet, dass die Aktie einen Abstand von +18,18 Prozent zum GD200 hat, was eine Bewertung von "Gut" ergibt. Der GD50 der letzten 50 Tage liegt ebenfalls bei 0,13 AUD, was zu einer neutralen Bewertung führt.

Der Relative Strength Index (RSI) ermöglicht es, eine Einschätzung darüber zu treffen, ob ein Wertpapier überkauft oder überverkauft ist. Der 7-Tage-RSI von Rocketboots liegt bei 62,5 Punkten, was auf ein "Neutral"-Rating hinweist. Gleiches gilt für den RSI25, der bei 63,64 liegt. Somit erhält das Wertpapier in Bezug auf den RSI insgesamt eine "Neutral"-Bewertung.

In den sozialen Medien wurden in letzter Zeit überwiegend positive Meinungen zu Rocketboots geäußert, was zu einer insgesamt "Gut"-Bewertung des Anleger-Sentiments führt. Bei der Betrachtung der Sentiment und Buzz konnte keine wesentliche Veränderung festgestellt werden, weshalb auch hier eine "Neutral"-Bewertung für Rocketboots vorliegt.

Insgesamt ergibt sich somit eine positive Entwicklung der Rocketboots-Aktie, die sowohl technisch als auch durch das Anleger-Sentiment bestätigt wird.