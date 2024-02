Rock Tech Lithium wird immer uninteressanter …

Die technische Analyse der Rock Tech Lithium-Aktie zeigt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage bei 1,62 CAD liegt. Dieser Wert liegt deutlich über dem letzten Schlusskurs von 1,13 CAD, was einen Unterschied von -30,25 Prozent bedeutet. Auch der gleitende Durchschnitt der letzten 50 Handelstage liegt mit 1,23 CAD über dem letzten Schlusskurs von 1,13 CAD, was einer Abweichung von -8,13 Prozent entspricht. Aufgrund dieser Werte wird die Aktie sowohl auf langfristiger als auch auf kurzfristiger Basis als "Schlecht" bewertet.

In sozialen Netzwerken war die Stimmungslage in Bezug auf die Rock Tech Lithium-Aktie überwiegend positiv in den letzten Tagen. Anleger diskutierten an acht Tagen hauptsächlich positive Themen, während an vier Tagen die negative Kommunikation überwog. In den letzten ein bis zwei Tagen war jedoch keine Diskussion über positive oder negative Themen in Bezug auf das Unternehmen zu verzeichnen, weshalb die Redaktion die Aktie mit einem "Gut" bewertet und somit eine positive Stimmungslage feststellt.

Der Relative-Stärke-Index (RSI) auf 7- und 25-Tage-Basis für Rock Tech Lithium liegt bei 60 bzw. 56,82 Punkten, was darauf hindeutet, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist. Daher wird das Wertpapier sowohl für den 7-Tage-RSI als auch für den 25-Tage-RSI als "Neutral" eingestuft.

Im Vergleich zu ähnlichen Aktien aus der "Metalle und Bergbau"-Branche hat die Rock Tech Lithium-Aktie in den letzten 12 Monaten eine Underperformance von -43,11 Prozent gezeigt. Auch im Vergleich zum "Materialien"-Sektor liegt die Performance mit -65,18 Prozent deutlich darunter. Aufgrund dieser Unterperformance erhält die Aktie sowohl im Branchen- als auch im Sektorvergleich ein "Schlecht"-Rating.