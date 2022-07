Rock Tech Lithium: Winken erste stattliche Umsätze?

Laut Analysehaus Montega dürfte Rock Tech Lithium (WKN: A1XF0V) im Herbst erste Lieferverträge mit der E-Autoindustrie unter Dach und Fach haben. Es könnte jedoch auch schneller gehen: So meldete ein Minenbetreiber am Mittwoch einen Verhandlungsdurchbruch mit einem deutschen Autobauer.

Rock Tech ist ein deutsch-kanadisches Clean-Tech-Unternehmen mit großen Ambitionen: In zwei Jahren will der Minenbetreiber die erste Fabrik für batteriefähiges Lithiumhydroxid in Europa in Betrieb nehmen und ...





