Rock Tech Lithium: Licht am Ende des Tunnels?

Eine Horrorwoche für Aktionäre von Rock Tech Lithium (WKN: A1XF0V): Der Titel schmiert in fünf Tagen um mehr als ein Viertel ab. Immerhin geht es für die Clean-Tech-Papiere am Montag kurz nach Handelsstart in Toronto gleich wieder +2,5% aufwärts auf 3,78 CA$. Der Minenbetreiber hatte vor einer Woche eine weitere Kapitalmaßnahme angekündigt, am Freitag aktualisierte das Management jedoch die Bedingungen der Platzierung. So haben sich in der Zwischenzeit offenbar bessere Finanzierungsmöglichkeiten ergeben – insbesondere aus Sicht der ...





