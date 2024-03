Rock Tech Lithium Aktie: Das ist beeindruckend!

Die technische Analyse der Rock Tech Lithium-Aktie zeigt, dass der Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage bei 1,57 CAD liegt. Der aktuelle Schlusskurs von 1,28 CAD weicht somit um -18,47 Prozent ab, was charttechnisch als "Schlecht" bewertet wird. Betrachtet man hingegen den Durchschnitt der letzten 50 Handelstage, so liegt dieser bei 1,19 CAD, was einer Abweichung von +7,56 Prozent entspricht. Auf dieser kurzfristigeren Basis erhält die Aktie somit eine "Gut"-Bewertung. Insgesamt erhält die Rock Tech Lithium-Aktie somit ein "Neutral"-Rating in der einfachen Charttechnik.

Auch die Stimmung der Anleger spielt eine Rolle bei der Bewertung von Aktienkursen. Soziale Plattformen geben Aufschluss darüber, dass die Kommentare und Befunde zu Rock Tech Lithium überwiegend positiv sind. In den letzten ein bis zwei Tagen wurden vor allem positive Themen aufgegriffen, wodurch die Aktie in dieser Hinsicht ebenfalls als "Gut" eingestuft wird.

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird verwendet, um einzuschätzen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Für Rock Tech Lithium zeigt der RSI7 derzeit an, dass die Aktie überverkauft ist, wodurch sie eine "Gut"-Bewertung erhält. Der 25-Tage-RSI hingegen ergibt ein "Neutral"-Rating, da die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist.

Im Vergleich zu Aktien aus dem gleichen Sektor ("Materialien") hat die Rock Tech Lithium-Aktie im letzten Jahr eine Rendite von -65,18 Prozent erzielt, was 43,1 Prozent unter dem Sektor-Durchschnitt liegt. Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der Branche "Metalle und Bergbau" beträgt -22,07 Prozent, wobei Rock Tech Lithium aktuell 43,1 Prozent unter diesem Wert liegt. Aufgrund dieser Unterperformance wird die Aktie insgesamt mit einem "Schlecht"-Rating bewertet.