Rock Tech Lithium Aktie: Das ist Wahnsinn!

Auf Basis des Relative Strength-Index wird die Aktie der Rock Tech Lithium als Neutral-Titel eingestuft. Der Index misst die Auf- und Abwärtsbewegungen der Aktie über verschiedene Zeiträume (RSI7 für sieben Tage, RSI25 für 25 Tage) und ordnet diesen eine Kennziffer zwischen 0 und 100 zu. Für die Rock Tech Lithium-Aktie ergibt sich ein Wert für den RSI7 von 25, was eine "Gut"-Empfehlung nach sich zieht, sowie ein Wert für den RSI25 von 49,33, der für diesen Zeitraum eine "Neutral"-Einstufung bedingt. Daraus resultiert das Gesamtranking "Gut" auf der Ebene des Relative Strength Indikators.

Die Auswertung der Rate der Stimmungsänderung sowie der Diskussionsintensität ergibt folgendes Bild: Während des vergangenen Monats verbesserte sich die Stimmungslage der Anleger zunehmend, daher wird dieser Punkt mit "Gut" bewertet. Die Intensität der Diskussionen aus dem letzten Monat zeigt, dass das Unternehmen mehr Beachtung erfährt als üblich und zunehmende Aufmerksamkeit der Anleger auf sich zieht. Dies führt zu einem "Gut"-Rating. Damit erhält die Rock Tech Lithium-Aktie ein "Gut"-Rating.

In den vergangenen zwei Wochen wurde Rock Tech Lithium von den überwiegend privaten Nutzern in sozialen Medien als besonders positiv bewertet. Die Auswertung der diversen Kommentare und Wortmeldungen, die sich in den vergangenen zwei Wochen mit diesem Wert befasst haben, lässt uns zu diesem Schluss kommen. Zudem wurden in den vergangenen Tagen überwiegend positive Themen rund um den Wert angesprochen. Zusammengefasst erlaubt die Anleger-Stimmung daher die Einstufung "Gut". Die Messung der Anleger-Stimmung insgesamt erzeugt eine "Gut"-Einstufung.

Im Vergleich zu Aktien aus dem gleichen Sektor ("Materialien") erzielte die Aktie im vergangenen Jahr eine Rendite von -59,97 Prozent, was 49,43 Prozent unter dem Durchschnitt (-10,54 Prozent) liegt. Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der gleichen Branche "Metalle und Bergbau" beträgt -10,54 Prozent, und Rock Tech Lithium liegt aktuell 49,43 Prozent unter diesem Wert. Aufgrund der Unterperformance wird die Aktie auf dieser Stufe insgesamt mit einem "Schlecht" bewertet.